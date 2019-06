An einem stillgelegten Floß im Kleinen See ist in den vergangenen Nächten eine Fernbedienungseinheit für einen Außenbordmotor entwendet worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Die Fernbedienung wurde laut Bericht professionell mitsamt der Schrauben, Muttern, Befestigungsbändern und sogar der Bodenzüge mitgenommen.