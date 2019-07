Ferienveranstaltungen des Kreisjugendrings

In den Schulen im Landkreis Lindau hat der Kreisjugendring (KJR) in der vergangenen Woche das Sommerferienprogramm „Gelbes Heft“ verteilt. Auch in diesem Jahr bietet der KJR ein breites Programm mit knapp 70 verschiedenen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen an. Von Klettern in der Bärenfalle bis hin zu Surfen und Stand-up-Paddling ist alles dabei. Zudem gibt es diverse Schnupperaktionen wie Judo, Kartslalom-Schnuppertraining und Tauchen. In Lindau, Oberreitnau und Lindenberg gibt es wie jedes Jahr wieder Spielstädte für Kinder. Das „Gelbe Heft“ kann in der Geschäftsstelle des KJR eingesehen oder auf der Homepage „kjr-lindau.de“ heruntergeladen werden.

Einer der Höhepunkte ist der Kinderflohmarkt am Samstag, 27. Juli, von 9 Uhr bis 12 Uhr an der Lindauer Seehafenpromenade. Dort können Kinder Spielzeuge und sonstige Dinge tauschen und handeln, kaufen und verkaufen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, Erwachsene und kommerzielle Händler sind nicht zugelassen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch kleine Snacks und Getränke.

An demselben Samstag findet in der Tanzschule Geiger die Aktion „Kids4Dancing“ statt. Für Kinder zwischen vier und sechs Jahren findet das Tanzen zwischen 9.30 Uhr und 10.20 Uhr und für sieben- bis neunjährige zwischen 10.30 Uhr und 11.20 Uhr statt. Die Aktion kostet drei Euro pro Kind, anmelden kann man sich bei Daniel Geiger unter der Nummer 08382 / 49 94 oder per Mail an „tanzen@tanzschule-danielgeiger.de“.

Ein ganztägiges Kartslalom-Schnuppertraining des Lindauer Automobilclubs können Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren am Sonntag, 28. Juli, auf dem Parkplatz von Cooper Standard besuchen. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Professionelle Trainer führen die Jugendlichen an den Motorsport heran. Anmelden muss man sich mindestens eine Woche im Voraus ausschließlich online auf der LAC-Homepage „www.lindauer-ac.de“. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt.

Die „Literatur trifft Film“-Aktion am Montag, 29. Juli, von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr, ist für Kinder von sechs bis zehn Jahren und findet beim Kinderschutzbund Lindau statt. Neben Büchern und Filmen gibt es dazu auch ein Abendessen, welches im Preis von fünf Euro inbegriffen ist. Anmelden kann man sich bei Christine Wörsching unter 08382/37 06 oder per E-Mail an „li-leseclub@gmx.de“.

„Kinderkunst mit Friedensreich Hundertwasser“ findet am Samstag, 3. August, ab 11 Uhr im Kunstmuseum am Inselbahnhof für Kinder von fünf bis 14 Jahren statt. Anmeldung unter Telefon 08382 / 274 74 78 50 oder „museum@kultur-lindau.de“. Weitere Aktionen finden an jedem Samstag im August statt. Die Kinderspielstadt in Lindau ist für eine Woche von Montag, 19. August, bis Freitag, 23. August, geöffnet. Der Eintritt kostet pro Tag drei Euro. Eintritt ist täglich von 10 Uhr bis 16.30 Uhr für Kinder von sieben bis dreizehn Jahren.

Neben den genannten Aktionen gibt es noch viele weitere Veranstaltungen, die im „Gelben Heft“ zu finden sind. Bei schriftlicher Anmeldung müssen Erziehungsberechtige immer den Namen und Vornamen des Kindes, Geburtsdatum, Straße und Wohnort und die Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, Handy) sowie Allergien, Krankheiten oder sonstige Unverträglichkeiten mitteilen. Für einige Veranstaltungen gibt es ein Anmeldeformular auf der Homepage des KJR, welches ausgefüllt und an den KJR gesendet werden muss.