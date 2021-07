Ferienprogramm des Kreisjugendrings in Lindau findet in abgespeckter Form statt

Das Ferien- und Freizeitenprogramm des Kreisjugendrings Lindau ist wie viele andere Bereiche weiterhin von der Corona-Pandemie betroffen. Manche Veranstaltungen können stattfinden, andere nicht, so der Kreisjugendring (KJR) in einer Pressemitteilung. Der traditionelle Kinderflohmarkt muss leider auch dieses Jahr abgesagt werden.

Trotz aller Schwierigkeiten sei es dem KJR wichtig, den Kindern und Jugendlichen eine umfangreiche Auswahl an Ferienaktionen in den Sommerferien zu bieten. „Die Kinder benötigen gerade nach der langen Zeit in Lockdowns und Homeschooling vielfältige Erfahrungs- und Begegnungsräume“ so Frau Bettina Schultheis, Geschäftsführerin beim KJR Lindau.

Das zentrale Thema der Jugend - der Klima- und Umweltschutz - wird dieses Jahr auch in mehreren Ferienaktionen im Fokus des KJR stehen, wie zum Beispiel Fahrten ins Naturkundemuseum Inatura in Dornbirn, in dem aktuell die Sonderausstellung „Klimawissen frisch serviert“ angeboten wird. Aber auch ein Kräutererlebnistag und Upcycling-Aktionen stehen auf dem Programm.

Gesammelt sind diese Ferienaktionen unverändert im „Gelben Heft“, das nun auf unserer Homepage www.kjr-lindau.de veröffentlicht ist.

Zusätzlich zu den Angeboten in Präsenz gibt es seit letztem Jahr beim KJR den Ferienspaß online. Hier sind eine Reihe von Angeboten zum Ausprobieren und Nachmachen, wie zum Beispiel Bastel- und Experimentieraktionen zu finden. Außerdem sind dort interessante Links und Apps zu entdecken mit vielen tollen Beschäftigungsmöglichkeiten und Wissenswertem für Kinder und Jugendliche jeden Alters. Die Kinder und Jugendlichen können sich die Angebote direkt downloaden oder bei Bedarf die Spielideen und Anleitungen in Geschäftsstelle des KJR abholen.