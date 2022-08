Die Ferienaktion der Herzsportgruppe findet am Mittwoch, 10. August, statt. Es geht auf den Trimm-Dich-Pfad in Lochau mit Einkehr in der „Alten Fähre“. Bei Regen findet die Aktion laut Mitteilung am Mittwoch, 17. August, statt.

Abfahrt für Radler um 17.30 Uhr am Europoplatz, für Fahrgemeinschaften um 17.30 Uhr an der Dreifachhalle und der passende Zug nach Lochau verlässt den Bahnhof Reutin um 17.29 Uhr. Alle Gruppen treffen sich dann um 18 Uhr direkt am Trimm-Dich-Pfad in Lochau.