Felix Reischl ist neuer „Faustball-Präsi“

Auf ihrer Hauptversammlung im Foyer der Dreifachturnhalle haben die Lindauer Faustballer eine neue Führungsmannschaft gewählt. Seit zwei Jahren schon wussten die Faustballer, dass der bisherige erste Vorsitzende Gerhard Moll nicht mehr antreten wird und sie sich auf die Suche nach einem Nachfolger machen müssen. Recht früh war klar, dass die neue Führungsmannschaft zum großen Teil von der nächsten Generation gestellt wird.

Seinen Rechenschaftsbericht erstreckte Gerhard Moll nicht nur auf das vergangene Jahr, sondern auf die gesamten zwölf Jahre seiner Präsidentschaft. Für den sportlichen Bereich erinnerte er daran, dass 2002 die erste Mannschaft in Teilen noch aus dem jetzigen Männer-50-Team bestand. Erst 2004 begann der rasante Aufstieg mit Spielern aus der eigenen Jugend, beginnend in der Landesliga. Bis in die höchste württembergische Spielklasse, die Schwabenliga, führte der Weg. Höhepunkte waren dann die Aufstiegsspiele zur zweiten Bundesliga in den Jahren 2007 und 2008 und ein Freundschaftsspiel gegen die Nationalmannschaft. Seit zwei Jahren geht die Tendenz leider wieder etwas nach unten. Mal sehen, ob sich das ändert, wenn die jetzigen Jugendspieler in die Erste integriert werden.

Als weiteren wichtigen Punkt befand es Gerhard Moll, dass es immer gelungen sei, die Jugendarbeit mit qualifizierten und engagierten Trainern sehr erfolgreich zu gestalten. Leider sei es jedoch nach wie vor so, dass viele große Talente berufsbedingt Lindau verlassen und der Abteilung für den aktiven Spielbetrieb nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber immer wieder freue man sich, dass „Ehemalige“ wieder in den Schoß der Abteilung zurückkehrten.

Mit einer umfangreichen Auflistung der erreichten guten und sehr guten Plätze bei Landes-, Württembergischen und Deutschen Meisterschaften unterstrich er das hohe Spielniveau der Lindauer Faustballer.

Als weitere Meilensteine in seiner Amtszeit nannte er noch die Anschaffung eines vernünftigen und sicheren Abteilungsbusses und den Bau der neuen Hütte, die den Zusammenhalt in der Abteilung ganz besonders gefördert hat. Übrigens steht in diesem Jahr deren zehnjähriges Bestehen an!

Abschließend bedankte er sich ganz herzlich bei allen, die ihn die vergangenen zwölf Jahre begleitet haben und sich in die Abteilung eingebracht haben.

Der Sportliche Leiter Jimmy Lehner wies in seinem Rückblick auf die sinkende Mitgliederzahl und damit verbundene Anzahl von Mannschaften im Wettkampfbetrieb hin.