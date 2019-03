Fehlende Neubauten treiben in Lindau die Immobilienpreise auf die Spitze

n Lindau - Manch Einheimischem reicht es angesichts der Baukräne in der Stadt. Doch Fachleute sagen, dass es in Lindau immer noch zu wenig Wohnungsbau gibt. Das treibt die Preise immer weiter hoch. Doch so einfach kann man gar keine Abhilfe schaffen.

Noch nie in ihrer fast 200 Jahre währenden Geschichte hat die Sparkasse in der Region so viele Immobilienkäufe vermittelt wie im vergangenen Jahr. Über 200 Grundstücke, Gebäude und Wohnungen hat die Sparkasse im Geschäftsgebiet an Kunden vermittelt, darunter einige in Lindau. Allerdings hätten seine Mitarbeiter noch viel, viel mehr vermitteln können, wenn es mehr im Angebot gegeben hätte, berichtete Vorstandsmitglied Harald Post am Mittwoch beim Bilanzpressegespräch. So haben sich allein im vergangenen Jahr 3300 neue Interessenten für eine Immobilie bei der Sparkasse angemeldet.

Dabei, und darauf legt Post Wert, handele es sich nicht um Spekulanten, die bei weiter steigenden Preise durch schnelle Wiederverkäufe Geld verdienen wollen. Ganz im Gegenteil: Die meisten Kunden suchen solche Wohnungen oder Häuser für sich und ihre Familien. Viele Einheimische vergessen leicht, dass Lindau und das Allgäu nach wie vor eine Region mit starkem Zuzug sind. Außerdem sei seit Jahren zu wenig gebaut worden, so dass der Nachholbedarf nicht so schnell zu erledigen ist.

Luxuswohnungen sind auch in Lindau kaum noch gefragt

Und so viel ist gar nicht gebaut worden, weiß Post, der sich extra die Zahlen besorgt hat. Demnach lag der Höhepunkt im Landkreis Lindau in den 90er-Jahren, als es im Jahr bis zu 750 Baugenehmigungen gar, in deren Folge etwa 650 Wohnungen jährlich gebaut wurden. Im Jahr 2005 seien beide Zahlen unter 300 gefallen, und erst seit 2015 steigen die Zahlen wieder, wobei Post jetzt von 400 bis 500 Genehmigungen und entsprechend viele Neubauten sprach. Auffällig ist aber, dass die Stadt Lindau früher bei höchstens 200 Genehmigungen und fertig gestellten Wohnungen lag, die dann sogar bis auf Null gesunken waren, 2014 und 1015 bei über 200 lagen und nun wieder sinken.

Dass einzelne Stimmen in Lindau dennoch von einer drohenden Immobilienblase sprechen, ärgert den Sparkassenvorstand. Denn davon sei man sehr weit entfernt. Im Gegenteil: Es gebe nach wie vor dringenden Bedarf an bezahlbaren Mietwohnungen und Wohneigentum, das sich eine junge Familie leisten kann. Vor diesem Hintergrund berichtet Post, dass jede Wohnung oder jedes Haus sehr schnell verkauft ist, wenn es nicht teurer ist als 350 000 Euro. Wenn aber Bauträger die Zeichen der Zeit immer noch nicht erkannt haben und nach wie vor auf Luxuswohnungen setzen, dann könne solch ein Verkauf schon mal ein Jahr oder länger dauern. In solchem Fall habe die Sparkasse Objekte sogar als unverkäuflich an die Eigentümer zurückgegeben.

Grundsätzlich würden sich die Sparkassen-Chefs noch viel mehr Bautätigkeit in Lindau und Umgebung wünschen. Andererseits weiß Post, dass dies gar nicht möglich ist, weil Baufirmen gar nicht mehr Aufträge annehmen können. Wie ausgelastet die Firmen sind, erfährt die Sparkasse selbst bei ihren Sanierungsvorhaben der Filialen immer wieder selbst, ergänzt Vorstandschef Thomas Munding. So gehe es nicht nur der GWG im Münchhof so, dass sich auf die Ausschreibung hin keine Firma meldet, die den Rohbau machen will.

Die Zinsen werden wohl noch viele Jahre lang niedrig bleiben

Insgesamt beurteilen die Sparkassenchefs das Geschäft im vergangenen Jahr als zufriedenstellend. Viele Zahlen sind weiter gestiegen, nur beim Bilanzgewinn gab es einen Rückgang. Das erklärt Munding mit den dauerhaft niedrigen Zinsen. Die werden seiner Meinung nach auf viele Jahre nicht mehr steigen. Er rät Kunden deshalb, mit ihrem Ersparten nicht auf eine Zinswende zu warten, sondern mit den Berater der Sparkasse auch ins Aktiengeschäft einzusteigen. Dass von weit mehr als 140 000 Kunden der Sparkasse bisher nur 26 000 ein Aktiendepot haben, sei nicht gut. Denn auch wenn die Kurse zum Ende des vergangenen Jahres in den Keller gerauscht sind, haben sie sich inzwischen wieder gut erholt. Wer sich aus seinem ersparten Geld Erträge erhofft, der müsse auch auf Aktien setzen, denn seit Jahrzehnten seien die Gewinne nirgends so hoch. Allerdings dürften Kunden nicht die Nerven verlieren, wenn die Börsen mal verrückt spielen. Dann sei es am besten, nicht zu verkaufen, sondern abzuwarten, bis die Kurse wieder steigen.

Die Sparkasse wird alle Filialen in Lindau und Umgebung halten. In Aeschach steht ein größerer Umbau an, was Munding als Zeichen dafür sieht, dass die Sparkasse dort auf jeden Fall noch lange bleiben wird. Die Zahl der Mitarbeiter sinkt zwar, weil die Kunden Routinegeschäfte zumeist übers Internet, die Automaten oder über die App erledigen. Das ändere aber nichts daran, dass die Sparkasse für die steigenden Anforderungen bei wichtigen Beratungsgesprächen sehr gute Mitarbeiter braucht. Deshalb erhöht man auch weiter die Zahl der Auszubildenden.

Stolz ist Vorstandsmitglied Bernd Fischer auf das erfolgreiche Geschäft mit Firmenkunden, die noch mehr Geld ausgeliehen haben als früher. Zudem sind auch die Einlagen der Kunden weiter gestiegen. Sogenannte Strafzinsen, die Sparkasse spricht lieber von „Verwahrentgelt“, verlangt das Institut bisher aber von noch nicht einmal hundert Kunden.