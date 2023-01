FDP: Verantwortung zu einem „eigengestalteten“ Haushalt

In der Diskussion um die geplante Mittelschule und den knappen Haushalt meldet sich nun auch die FDP zu Wort.

Sie kritisiert, dass in der Vergangenheit nur minimal in Gebäude und Infrastruktur von Schulen investiert wurde. „Ein mangelhafter Zustand, welchen die FDP immer wieder reklamierte, muss nun in kurzen Zeitspannen verbessert werden“, schreibt Ulrich Jöckel in einer Pressemitteilung. „Die Grundschule in Aeschach ist teilweise marode, die Zecher Schule nahezu baufällig und die frühere Hauptschule und jetzige Mittelschule in Aeschach bedarf einer ,Konzeptsanierung’, zumal bis zur Fertigstellung der neuen Mittelschule im Blauwiesen-Gelände die Schulräume erforderlich sind.“

In der Mittelschule in Reutin ist nicht genug Platz. „Eine Idee, im freien Bereich die Schule zu erweitern, scheiterte schon in der Planung“, so Jöckel. „Da auch für die Grundschule in Reutin weitere Räume erforderlich sind, wurde diskutiert und dadurch auch der Neubau der „einhäusigen’ Mittelschule beschlossen“, schreibt er weiter. „Unsere Idee, den Bereich der Bazienstraße und des dortigen Parkstreifens zu überbauen, wurde nicht weiter geprüft, zumal die Kosten für die neue Mittelschule mit 12 bis 18 Millionen Euro in einer überschaubaren Größe lagen.“ Mittlerweile werden die Kosten auf 45 bis 54 Millionen Euro geschätzt.

Was zuletzt schief oder falsch gelaufen sei, sei bekannt. „Aber wir haben die Verantwortung zu einem ,eigengestalteten’ Haushalt“, schreibt Jöckel. „Wir gehen davon aus, dass das auch das Ziel aller Stadträtinnen und Stadträte ist, und alle erforderlichen Investitionen auf den Prüfstand kommen.“ Dem bisher gewohnten „weiter so“, habe nun der neue Kämmerer Christopher Horbach ein Veto eingelegt.

„Wir sind sowohl für die Ausgaben als auch Einnahmen mitverantwortlich, aber auch für eine vernünftige und wirtschaftliche Daseinsvorsorge“, schreibt Jöckel weiter. „Das betrifft aus unserer Sicht auch das neue Berufsschul- und FOS-Gebäude, welche im Kreisrat und im Landratsamt nochmals auf den Prüfstand gestellt werden sollte.“ Denn auch dort hätten sich die Zahlen verändert.

Nun müssten die Verwaltungen zeitnah die Förderungen und Beträge mit den Mittelgebern abstimmen, schreibt Jöckel weiter. „Denn erst mit belastbaren Zahlen kann weiter geplant werden, aber vielleicht sind dann auch noch Alternativen zu suchen.“