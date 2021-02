FDP spricht diskutiert über den Wiederaufbau der Wirtschaft

Weitere Infos per E-Mail an

Der Kreisverband der FDP Lindau lädt ein zur virtuellen Bürgerrunde am Montag, 1. März, um 19 Uhr im MS-Teams-Konferenzraum. Das Thema: „Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona Pandemie - was kann die Kommune tun?“. Thomas Sattelberger, Sprecher für Innovation, Bildung und Forschung der FDP-Bundestagsfraktion, stellt Gedanken, Möglichkeiten und Ideen vor und steht für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.

Mitte Dezember sind Deutschland, Bayern und der Landkreis Lindau in einen harten Lockdown gegangen. Viele kleine mittelständische Betriebe im Einzelhandel mussten trotz eines laut FDP-Mitteilung sehr guten Hygienekonzeptes ihre Läden schließen. Die versprochenen Hilfszahlungen erreichen die Unternehmen demnach gar nicht oder nur schleppend. Für viele dieser Klein- und mittelständischen Unternehmer kommt vermutlich die Hilfe zu spät. „Dies betrifft nicht nur die Ladeninhaber und ihre Familien. Es betrifft auch die vielen Arbeitnehmer in diesen Geschäften, die durch den Lockdown zum Teil bereits in Kurzarbeit sind und schon lange auf einen Teil ihrer Einkünfte verzichten müssen“, heißt es weiter in der Einladung. Deshalb fordern die Freien Demokraten eine schrittweise Öffnung des Einzelhandels unter Beachtung der Hygieneregeln und des Gesundheitsschutzes. Sie setzen dabei auf die Selbstverantwortung jedes einzelnen und nicht auf Verbote.

Mit dem Bundestagsabgeordneten Thomas Sattelberger wird diskutiert, was Stadt oder Gemeinde und der Landkreis beitragen können, damit die „Nach-Corona-Ära“ eine neue Wirtschaftswunderzeit wird. „Um das erreichen zu können, müssen alle föderalen Systeme mitwirken und zusammenarbeiten.“ Die Bundesebene müsse die Rahmenbedingungen festlegen und sich für ein stärkeres Zusammenwachsen der EU einsetzen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können Fragen stellen und ihre Gedanken, Erfahrungen und Betrachtungsweisen einbringen.