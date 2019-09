FDP nominiert Claudia Alfons für Lindauer OB-Wahl

Die FDP Lindau wird am Freitag, 27. September, um 20.30 Uhr Claudia Alfons in der JT-Seminarhalle, Robert Bosch Straße 26, als OB-Kandidatin aufstellen. Interessierte Bürger sind zu der Veranstaltung eingeladen, teilt die Partei in einem Schreiben mit.

Die Gäste können sich dann einen eigenen Eindruck von der OB-Kandidatin sowie von den neu gewählten FDP-Kreisvorsitzenden machen. Dieser wird vorab ab 20 Uhr gewählt. Für die Nominierung können nur die FDP-Mitglieder abstimmen, aber für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags sollten möglichst viele Gäste an diesem Termin teilnehmen, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch der Bundestagsabgeordneter Stephan Thomae wird voraussichtlich anwesend sein und will mit den Bürgern im Anschluss auch über die Bundespolitik diskutieren.