FDP Lindau will zurück zur Normalität

„Die Corona-Politik im grenzüberschreitenden Vergleich“, so lautet das Thema der Veranstaltung des FDP-Kreisverbandes Lindau am Freitag, 11. Februar, um 19.30 Uhr. Zusammen mit dem Kemptener Arzt, Landtagsabgeordneten und gesundheitspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion im bayrischen Landtag, Dominik Spitzer, und dem gesundheitspolitischen Sprecher der liberalen FDP-Schwesterpartei NEOS im österreichischen Nationalrat, Gerald Loacker, wolle man die aktuelle Lage im grenzüberschreitenden Vergleich zwischen Bayern und Österreich diskutieren, teilt der FDP-Kreisverband Lindau mit.

Aktuell weist Lindau unter den Landkreisen im Allgäu die höchste Inzidenz aus. Kontaktnachverfolgungen sind nur schwer mehr möglich. Mittlerweile breitet sich auch die hochansteckende aber eher mild verlaufende Variante „Omikron“ rasch aus, so schildert die FDP die Lage. Bis Mitte Dezember befand sich Österreich in einem landesweiten Lockdown. Auch hat der Grenznachbar die allgemeine Impflicht mit Bußgeldern schon beschlossen. In dieser Pandemie sei es immer so gewesen, dass Deutschland und Bayern nach Österreich nachgezogen habe bei den Bestimmungen zur Pandemiebekämpfung. Doch was wäre, wenn die Maßnahmen parallel passiert wären? Wäre dann die aktuelle Lage im Landkreis, im Freistaat und in Deutschland eine andere? Vermutlich schon, so die FDP, denn der Landkreis Lindau bilde mit dem Vorarlberg, dem Schweizer Rheintal und auch mit Lichtenstein eine Wirtschaftsregion. Es gebe zwar Landesgrenzen auf dem Papier, aber für die Bürger seien diese nicht mehr sichtbar – das gelte auch für das Coronavirus, heißt es.

Deshalb hält es die FDP für notwendig, in den europäischen Grenzregionen noch enger zusammen zu arbeiten. Das gelte für die Landkreisebene über den Freistaat bis nach Berlin auf der Bundesebene, gerade in einer so wichtigen Frage wie der Bewältigung der Corona-Pandemie. Mann müsse wieder zurück zur Normalität und Normalität bedeute für den Landkreis Lindau, dass die Bürger sich freier in der Grenzregion bewegen und ihren Alltag leben können. Die FDP Lindau ruft dazu auf, sich impfen zu lassen und sich an die Hygienemaßnahmen zu halten.

Die Zugangsdaten zur Veranstaltung am 11. Februar sind im Internet unter www.fdp-lindau.eu\veranstaltungen und auf der Facebook-Seite der FDP Lindau zu finden.