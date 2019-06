FDP fordert Mitsprache für Bürger beim Bahnhof Reutin

Einige „Unstimmigkeiten“ gebe es bei den Bahnprojekten in Lindau. Das zumindest findet die FDP. Ulrich Jöckel kritisiert vor allem die Stadt – und fordert ein Mitspracherecht der Bürger beim Bahnhof Reutin.

In seiner Pressemitteilung kritisiert der FDP-Stadtrat, dass die Stadt anstelle einer Unterführung am Lotzbeckweg eine Überführung favorisiere. „Das hat jedoch lange Auf- und Abfahrten und Steigungen zur Folge, da die Oberleitungen bis zu sieben Meter Höhe besitzen“, schreibt Jöckel. Wegen der Statik müssten die Auffahrten zudem sehr lang sein.

Jöckel wirft der Stadt außerdem vor, nicht rechtzeitig geplant zu haben. „Denn dann hätte sie relativ schnell erkennen müssen, dass das Gleisdreieck vom Verkehr abgeschnitten wird.“

An Bauamt und Oberbürgermeister kritisiert Jöckel zudem, dass sie eine Gleisverschiebung in Reutin um ein oder zwei Gleise Richtung Süden mit der Bahn nie verhandelt hätten. „Der im März 2012 von den Bürgern bestätigte Bürgerentscheid wurde großteils nur ausgesessen“, schreibt er weiter. Das Ergebnis sei nun ein mangelhafter Eisenbahnübergang Holdereggenstraße und Heckenweg, der Wegfall des Übergangs am Hasenweidweg oder eine teure zusätzliche und fast nicht konstruierbare Unterführung, sowie eine völlig unzureichende Lösung am Berliner Platz.

„Hoffen wir darauf, dass wenigstens die Strukturen am Bahnhof Reutin demnächst verkehrstechnisch optimiert und im Stadtrat diskutiert werden“, so Jöckel weiter. Dafür sollten aber zuerst auch die Lindauer Bürger und die dortigen Anrainer angehört werden. „Wenn die Verwaltung das zeitnah realisiert, dann glauben wir noch an einen vernünftigen und zukunftsorientierten dortigen städtebaulichen Wettbewerb, welchen die Verwaltung im nächsten Jahr realisieren will“, so Jöckel. Ohne gesamtheitliche und nachhaltige Verkehrslösung der Drehscheibe Berliner Platz, könne das aus Sicht der FDP nicht gelingen.