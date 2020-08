FDP: Bauamt soll Reutin-Präsentation wiederholen

Die Entwicklung rund um den Berliner Platz und die Zukunft der Zecher Schule waren die Themen der jüngsten Bürgerrunde der FDP. 30 Interessierte äußerten dabei laut Pressemitteilung jede Menge Kritik an der Stadtverwaltung.

Dabei ging es vor allem um die Präsentation der sogenannten Voruntersuchung, die Grundlage für die weitere städtebauliche Planung des Bereichs zwischen Limare, Cofely-Grundstück, Rickenbacher Straße und Seeufer ist. Das Stadtbauamt habe den Termin Ende Juli schlecht bekannt gemacht, deshalb sei er kaum besucht gewesen. Das Bauamt sollte deshalb nach Meinung von FDP-Stadtrat Florian Nüberlin die Betroffenen nochmal zu einem Workshop einladen. Kritik gab es unter anderem von BU-Stadtrat Ulrich Schöffel, weil nicht mal jeder fünfte Liegenschaftsbesitzer sich mittels Fragebogen an der Voruntersuchung beteiligt habe. Das Bauamt hätte alle direkt und persönlich zum Workshop einladen sollen.

Das Fachbüro empfiehlt laut Mitteilung der FDP die Entwicklung eines leistungsfähigen Bahnhofs mit zugehöriger Infrastruktur, ein Misch-Quartier auf den freiwerdenden Bahnflächen sowie den Umbau der Rickenbacher Straße in eine zeitgemäße Einkaufsstraße mit hoher Aufenthaltsqualität. Dabei bedauert FDP-Stadtrat Ulrich Jöckel nach wie vor die Absage einer Stadtratsmehrheit von CSU, BL und SPD um Ex-OB Gerhard Ecker an die Unterführung, die das Staatliche Bauamt Kempten über Jahre favorisiert hatte. Die Teilnehmer der Diskussion seien sich einig gewesen, dass ein Bahnhofsgebäude nötig ist, möglicherweise mit Hotel und Büroeinheiten. Wesentlich sei zudem ein Steg für Fußgänger und Radfahrer, der vom Lindaupark über die Gleise hinweg – jeweils mit direktem Zugang zu den Bahnsteigen – bis zur Ladestraße führt. Zu prüfen sei, wo die Fern- und Regionalbusse künftig halten und ob der ZUP für die Stadtbusse am Bahnhof gut untergebracht werden könne. Zu prüfen sei auch eine „Verkehrsberuhigung für den ausufernden ,Over-Tourismus’“. Jöckel schlägt dafür erneut den Umbau des Berliner Platzes mit einem Kreisverkehr in Form einer langgezogenen Acht vor, das ermögliche den direkten Anschluss aller Straßen.

Die Bürgerrunde sprach außerdem über die geplante Schulsanierung in Zech. FDP und BU sprachen sich laut Pressemitteilung stattdessen dafür aus, auf dem alten Hartplatz am Max-Halbe-Weg eine neue Schule zu bauen. Der Standort sei besser, und Lindau könnte ihrer Meinung nach dort mindestens so viele Zuschüsse wie für den Umbau der alten Schule erhalten. An Oberbügermeisterin Claudia Alfons ging der Appell, zeitnah Gesprächsrunden zur Neugestaltung des alten Kunert-Geländes einzuberufen. Denn die Zecher wollten auf jeden Fall in diese Planungen eingebunden werden.