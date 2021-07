FDP argumentiert gegen Bebauung der hinteren Insel in Lindau

Die Lindauer Kreisverband der FDP positioniert sich in einer Pressemitteilung zur Bebauung auf der hinteren Insel. Demnach schließt sich die FDP-Lindau den Stimmen an, die den beschlossenen Rahmenplan nicht gutheißen können und Alternativen diskutieren wollen. Eine Idee für eine solche Alternative äußert der Kreisverband ebenfalls.

Vor kurzem hat der Stadtrat auf Antrag der SPD beschlossen, dass eine Visualisierung des Rahmenplans beauftragt werden soll. Laut Pressemitteilung unterstützte die FDP in dieser Stadtratssitzung den Antrag für die Animation, weil dann alle Lindauerinnen und Lindauer sich von der Dimension des Rahmenplans eine Vorstellung machen können.

Viele Bürgerinnen und Bürger haben bereits früher in FDP-Bürgerrunden diese imposante Bebauung in Frage gestellt, heißt es in der Mitteilung weiter. Dass nun eine neugegründete Initiative diesen beschlossenen Rahmenplan nicht gutheißen könne und Alternativen zu diskutieren wären, dem könne sich die FDP-Lindau nur anschließen.

Eine Alternative wäre laut Pressemitteilung ein offen gestaltetes, neues Wohnquartier „Westliche Insel“ mit mehreren Wohneinheiten, wie diese zum Beispiel aktuell in der Münchhofstraße von der GWG gebaut wurden. 78 Wohnungen auf etwa 5500 Quadratmeter wurden demnach gebaut.

Mit einem zwei- bis dreistöckigen Quartiersgaragenparkhaus auf den freiwerdenden Gleisflächen entlang der Thierschstraße könne zudem der Parkbereich für Altstadtinselbewohner kostengünstiger als mit Tiefgaragen geschaffen werden, damit der Altstadtkern in der Zukunft autofrei werden könne, heißt es in der Mitteilung.

Als Gründe gegen die Bebauung der hinteren Insel führt die FDP an: „Das freie Sichtfeld nach Bad Schachen und dann über und auf den See und in die Schweiz mit dem Rorschacher Berg, Heiden, Walzenhausen, Säntis bis ins vordere Rheintal darf nicht mit einer großstadtähnlichen Bebauung eingegrenzt werden.“

Die Argumente für eine Bebauung – dass zum Beispiel, wenn keine Bebauung erfolgt, die Schule auf der Insel wegen der niedrigen Schülerzahlen geschlossen werden müssten – entgegnet der Kreisverband in seiner Pressemitteilung mit weiteren Fragen: „Was passiert nach der intensiven Bebauung? Ziehen dann viele Personen und Familien aus den Altstadtwohnungen in die neuen und schöner aufgeteilten Wohnungen? Wird dann weiterer Leerstand in der Altstadt generiert, oder können die meistens nicht wärmegedämmten, aber unter Denkmalschutz stehenden Wohnungen wie und von wem genutzt werden?“, heißt es in der Mitteilung.

Neu denken gelte es nun für ein Gesamtkonzept Insel, schreibt die FDP. Aber nicht mit der vor vier Jahren in einem städtebaulichen Wettbewerb von einer Berliner Firma gezeichneten und von einem Ausschuss prämierten Großstadtbebauung mit intensiver Nachverdichtung der hinteren Insel. Die FDP glaube, die meisten Lindauerinnen und Lindauer teilten diese Ansicht und es sei Zeit, den Rahmenplan besser zu überdenken.