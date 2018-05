FC Bayern will den Trommlerzug für alle Play Offs

Der erste Auftritt des Trommlerzug Lindau-Aeschach bei den Basketballern des FC Bayern war überzeugend. Die Zuschauer waren begeistert und die Vereinsbosse offensichtlich auch. Die haben den Trommlerzug nun für alle Play-Off-Spiele engagiert.

Vor 6400 Zuschauern haben die Trommler aus Aeschach beim ersten Play-Off-Spiel der Bayern gegen Frankfurt im ausverkauften Audi-Dom in München gespielt. Waren die Musiker bei der Probe vor leeren Rängen und beim Einspielen vor offiziellen Vertretern des FC Bayern noch nervös, so legten sie mit ihrem Einmarsch furios los.

Weil das Spiel live im Fernsehen übertragen wurde, konnten die Trommler zwei Märsche und zwei Bühnenstücke spielen. Dabei rissen sie das Publikum und sich selbst mit. 33 Akteure waren dabei, so auch Luca Di Toro, der mit 13 Jahren der jüngste Trommler ist. Mit minutenlangem Applaus dankten die Zuschauer für die Bühnenshow. Als der Hallensprecher dem Trommlerzug Lindau-Aeschach dankte, hatten alle Trommler ein strahlendes Lächeln im Gesicht, wie Achim Jäger berichtet.

Er hat den Kontakt zum FC Bayern hergestellt. und er hat sich am Dienstag nach dem Auftritt auch mit Entscheidern zum Nachbereiten getroffen. Jäger hoffte auf einen zweiten Auftritt für seinen Verein. „Was sich dann aber in den Katakomben des riesigen Audi-Dom entwickelte, ließ alle Grenzen des Vorstell- und Machbaren sprengen“, schwärmt der Lindauer, der in München eine Beratungsagentur führt.

Der FC Bayern geht unter dem Motto „München sieht rot“ in die Play-Offs, mit dem Ziel deutscher Basketballmeister zu werden. Und die Trommler aus Aeschach sollen die Basketballer möglichst weit begleiten, denn die Bayern haben die Trommler für alle Play-Off-Heimspiele engagiert.

Dabei haben die Trommler in sehr kurzer Zeit ein Konzept zu dem Motto „München sieht rot“ entwickelt. Franz Kalny, der beim Trommlerzug für das Licht zuständig ist, programmierte eine Lichtshow im Effekt des „Drums an Light“. Vorsitzender Peter Ebinger hat mit seiner Crew innerhalb von 24 Stunden ein Stück im Gleichklang zu der Vorgabe des Intros aus München komponiert. Diese Kompetenz, Zuverlässigkeit und Professionalität habe die Verantwortlichen des FC Bayern sehr beeindruckt, sagt Jäger. So kann zweiter Vorsitzender Thomas Willig nun die Logistik für bis zu acht Spiele im Audi-Dom umsetzen. Bereits an diesem Samstag spielen die Lindauer wieder in München.

Nicht nur Bayern-Fan Ebinger freut sich, denn auch viele andere Bayern-Fans trommeln mit. Der Erfolg der Bayern im ersten Spiel gegen Frankfurt lässt die Lindauer Trommler auf einen Siegeszug bis zur Meisterschaft hoffen.