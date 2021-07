FC Augsburg zu Gast bei der SpVgg Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenem Wochenende gastierte die Jugendabteilung des FC Augsburg in Lindau und veranstaltete ein Junioren-Fußballcamp. Über 60 Nachwuchskicker zwischen 6 und 14 Jahren aus Lindau und Umgebung, waren mit Begeisterung dabei.

Aus einem zunächst losen Kontakt, ist nun das erste sportliche Projekt geworden: die Juniorentrainer des FCA waren Gast bei der SpVgg und führten ein 3-tägiges Fußballcamp durch. Trainiert wurden dabei nicht nur spielerische und technische Aspekte. Auch Themen wie respektvoller Umgang mit anderen, Teamgeist und Disziplin standen auf dem Programm. Die Trainer des FCA schafften es, alle Junioren zu motivieren und zu begeistern, so dass alle auch sehr viel Spaß an den drei Tagen hatten. Die große Zufriedenheit über das Camp spiegelte sich in den strahlenden Gesichtern der Kids und deren Eltern. Ein Dank gebührt auch der Juniorenabteilung der SpVgg Lindau, die eine gut organisierte Infrastruktur bereitstellte.

Ein Highlight waren auch die vom Obsthof Willhalm gesponserten gekülten Melonen. Bei den hochsommerlichenTemperaturen waren sie in jeder Pause die begehrteste Erfrischung bei allen Jugendlichen und sorgten dafür, dass es nach der Pause voller Elan an die nächsten Trainingsaufgaben ging. Ein großer Erfolg auf ganzer Linie, der im kommenden Jahr wiederholt werden soll.