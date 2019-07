FB nominiert Mathias Hotz für OB-Wahl

Die Neuwahlen der Vorstandschaft und die Nominierung von Mathias Hotz (34) als Oberbürgermeister-Kandidaten sind im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Freien Bürgerschaft Lindau (FB Lindau) gestanden. 17 von insgesamt 42 Mitgliedern konnte der bisherige und für weitere zwei Jahre wiedergewählte Vorsitzende und FB-Stadtrat Martin Rupflin laut FB-Pressemitteilung bei der Versammlung im Gasthof „Stift“ begrüßen. Zwölf Vereinsmitglieder, die im Lindauer Stadtgebiet wohnen, waren wahlberechtigt. Sie sprachen sich in geheimer Wahl bei einer Enthaltung für Mathias Hotz als OB-Kandidaten der FB Lindau aus.

Hotz will bei der OB-Wahl am 15. März 2020 als gemeinsamer Kandidat für das Wahlbündnis CSU/FB/JA antreten. Zwar steht die offizielle Nominierung bei der CSU und der JA (Junge Aktive Lindau e.V.) noch aus, doch dies dürfte nach Ansicht der FB eher Formsache sein, zumal Hotz Vorsitzender der JA ist und seit 2014 als Fraktionsvorsitzender dieser Gruppierung im Stadtrat sitzt. Auch bei der CSU Lindau dürfte es nach FB-Einschätzung an Rückhalt nicht fehlen – dort hatte sich der OB-Kandidat bereits im Mai bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung vorgestellt. Man sei von Hotz’ Präsentation „begeistert“ gewesen, ließ damals CSU-Fraktionschef Karl Schober verlauten

Bevor sich Hotz nun auch in der Jahreshauptversammlung der FB Lindau persönlich vorstellen konnte, hatte FB-Vorsitzender Rupflin die Mitglieder darüber informiert, dass der Kandidatenfindung ein längerer Prozess vorausgegangen sei. Man habe hierfür extra „ein Gremium von sieben Personen“, allesamt FB-Mitglieder, gebildet, das sich insgesamt fünfmal getroffen habe – darunter seien auch beidenTreffen mit den OB-Kandidaten Claudia Alfons und Mathias Hotz gewesen. „Von unseren Forderungen, beispielsweise den gemeinsamen Kandidaten Hotz im Wahlkampf ohne CSU-Logo zu präsentieren, war die CSU zunächst nicht begeistert – aber am Ende fanden wir aber dann doch einen Konsens“, berichtete Rupflin. Und FB-Stadtrat Ralf Guggenmos, der dem Gremium ebenfalls angehörte, ergänzte: „Wir wollen weder ein Anhängsel der CSU noch der FDP sein – wir unterstützen den Kandidaten, aber auf Augenhöhe mit der CSU.“

Anschließend hatte Hotz Gelegenheit, den versammelten Mitgliedern der FB Lindau seine politischen Ziele zu erläutern, die er in sechs Themenbereichen zusammenfasste. Dabei richtete er den Fokus zunächst auf die städtischen Finanzen. Rieseninvestitionen wie in den vergangenen Jahren würden in nächster Zeit wohl nicht mehr möglich sein. Die Stadt solle stattdessen „Investitionen durch die Privaten positiv begleiten und die anstehenden Chancen nutzen“, so Hotz. Gleichzeitig müsse der hohe Schuldenberg um mehrere Millionen Euro abgebaut werden.

„Enormen Nachholbedarf“ sehe Hotz bei der Sanierung von Schulen und beim Neubau von Kitas und Kindergärten. Letzteres sei notwendig, um die Betreuungsquote zu verbessern und mehr Eltern die Möglichkeit zur Betreuung zu bieten, zumal andere bayerische Kommunen bereits eine doppelte so hohe Betreuungsquote aufweisen würden, sagte Hotz. Mehr Bürgerbeteiligung in den Stadtteilen und vor allem „die Interessen der Lindauerinnen und Lindauer ernstnehmen“ sei es ihm ein besonderes Anliegen.

„Neue Wege gehen“, so die Pressemitteiliung weiter, wolle der OB-Kandidat auch im Bereich Landwirtschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit, was für ihn untrennbar zusammengehöre. „Neue Ideen“ verfolge er ebenso bei den letzten beiden Schwerpunktthemen Wirtschaft und Verkehr, sei es der „Glasfaserausbau bis in die Häuser“ oder auch ein „Park and Ship“-System zwischen Therme und Insel.

Begonnen hatte die Jahreshauptversammlung mit dem Bericht des FB-Vorsitzenden Rupflin, in dem er zum einen auf das Geschehen der vergangenen zwei Jahre zurückblickte – Stichwort Bürgerentscheid Therme oder auch Beseitigung der Bahnübergänge – andererseits aber auch die Positionierung der FB bei anstehenden Projekten schilderte. Dazu gehören beispielsweise das Parkdeck Karl-Bever-Platz, die Verkehrsproblematik beim Berliner Platz oder auch die Landesgartenschau auf der Hinteren Insel. Eine „gute Resonanz“ hätten auch die Besuche der Stadträte in den Lindauer Schulen gebracht, so Rupflin. Dabei sei klar geworden, dass angesichts steigender Schülerzahlen mehr Betreuungsräume geschaffen werden müssten.

Vorstände in Ämtern bestätigt

Wenig Neues brachten die Neuwahlen der Vorstandschaft: Einstimmig wiedergewählt (bei einer Enthaltung) wurde nicht nur die Spitze der Freien Bürgerschaft Lindau mit Martin Rupflin (Lindau) als Vorsitzendem und Wolfgang Hagg (Bechtersweiler) als dessen Stellvertreter, sondern auch Harald Gebhard (Lindau) als Schriftführer. Die einzig nennenswerte Änderung gab es beim Posten des Kassenwarts: Hans-Jörg Bernhard (Tettnang) wollte nicht noch einmal antreten – Nachfolger ist Robert Stolze (Lindau), der ebenso wie die fünf Beisitzer (siehe Bild) einstimmig gewählt wurde.