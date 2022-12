Faustdicke Überraschung: Islanders luchsen Rosenheim einen Punkt ab

Die „Lindauer Zeitung“ verlost an zehn Personen jeweils zwei Stehplatztickets für das Islanders-Heimspiel am Dienstag, 20. Dezember, gegen den EHC Klostersee. Das Spiel in der Lindauer Eissportarena (Eichwaldstraße 16, 88131 Lindau) startet um 19.30 Uhr. Um Karten zu gewinnen, bitte bis spätestens Donnerstag, 15. Dezember (12 Uhr), eine Mail mit dem Betreff „Klostersee-Tickets“ an redaktion.sport.friedrichshafen@schwaebische.de schicken. Bitte unbedingt Vor- und Nachname angeben. Die Gewinner erhalten die Tickets per E-Mail, diese müssen sie ausdrucken oder auf dem Handy mit sich tragen und am Eingang vorzeigen.