Faustballjugend wird Vierter

Die U10-Faustballjugend des TSV Lindau hat vor Kurzem an ihrem ersten Turnier beim SV Amendingen teilgenommen. Laut Vereinsbericht wurde zu Dritt mit Rotation gespielt.

Die vier Jungs, die erst seit einem Dreivierteljahr Faustball spielen, trafen im ersten Gruppenspiel auf TSV Illertissen. Hier zeigte sich, dass sie den Ball schon sicher beherrschen und gewannen 15:5. Auch gegen Gastgeber SV Amendingen I lagen die Inselstädter am Ende mit 14:9 vorne. Durch einen ungefährdeten 15:9-Sieg gegen TSV Neugablonz II sicherten sie sich sogar den Gruppensieg. Im Halbfinale gegen TSV Unterpfaffenhofen agierten die Lindauer ziemlich nervös. Gut gespielte Angriffe kamen prompt zurück und so verloren sie mit 10:14. Das Spiel um Platz drei gegen SV Amendingen I war recht spannend. Ein bisschen übermotiviert gingen die TSVler zur Sache und mussten sich knapp mit 12:13 geschlagen geben. Am Ende konnten sich Karl Hausner, Samuel Horber, Lennard Morgenschweis und Keanu Staudte über Rang vier freuen.