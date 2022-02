Faustballer des VfB Friedrichshafen beenden die Saison meisterlich

Ohne Niederlage und mit einer beeindruckenden Bilanz von 23:1 Punkten haben die Faustballer des VfB Friedrichshafen II die Landesligasaison 2021/22 beendet. Auch beim Saisonfinale in Lindau gelang es der Konkurrenz nicht, die Häfler zu bezwingen. Auch der Gastgeber TSV Lindau durfte sich freuen.

In der Auftaktpartie gegen den TV Heuchlingen tat sich der bereits vor dem letzten Spieltag als Meister und Aufsteiger feststehende VfB lange schwer. Es zeigte sich laut Mitteilung aber wieder die Qualität der VfB-Reserve in dieser Saison. Von Rückständen lassen sich die Seehasen nicht aus der Ruhe bringen. Punkt für Punkt kämpfte sich der VfB zurück und gewann noch mit 3:0 (11:9, 11:2, 11:9). Das gleiche Bild bot sich auch im letzten Spiel der Saison gegen den SV Oberböhringen. Der VfB Friedrichshafen spielte solide, während sich der Gegner mit Fehlern selbst zerlegte. Und so endete auch diese Partie mit 3:0 (11:8, 11:4, 11:8) für die Seehasen.

Damit wahrten die Häfler ihre weiße Weste und setzten einen perfekten Schlusspunkt unter eine erfolgreiche Hallenrunde. Mit 23:1 Punkten nach zwölf Spielen stehen sie unangefochten auf Platz eins. VfB Friedrichshafen II: Reiner Müller, Constantin Alle, Marc Gerhardt, Thomas Schmid, André Meier, Mike Küchenhoff, Hendrick Besserer, Kevin Böhm und Florian Falke.

Auch für den TSV Lindau lief es beim Heimspieltag gut. Für die Lindauer war am letzten Spieltag der Landesliga noch vieles möglich – am Ende haben sie mit zwei Siegen und einem Remis in heimischer Halle noch Platz zwei erobert. Mit 15:9 Punkten verdrängte Lindau den punktgleichen FC Bad Saulgau noch von Rang zwei. Gegen den TV Heuchlingen II siegte der Gastgeber ungefährdet mit 3:0 (11:2, 11:3, 11:7). Genauso souverän waren die Lindauer auch beim 3:0 (11:7, 11:2, 11:3) gegen den SV Oberböhringen. Gegen den TSV Allmendingen lag Lindau bereits mit 0:2 zurück, holte sich mit viel Kampfgeist aber noch das Unentschieden (6:11, 10:12, 12:10, 11:6) und beendete damit die Saison erfolgreich.

Eine Liga höher schaffte die erste Mannschaft des VfB Friedrichshafen in Grafenau endgültig den Klassenerhalt in der Verbandsliga. Mit einer starken Leistung erkämpften sich die Häfler gegen Gastgeber TSV Grafenau ein 2:2 (11:6, 11:13, 7:11, 11:6) und damit den Punkt zum sicheren Klassenerhalt. Danach war bei den Seehasen laut Mitteilung die Luft raus. Gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht TV Veringendorf verlor der VfB-Team mit 1:3 (11:4, 10:12, 7:11, 9:11). Diese Niederlage war jedoch ohne Bedeutung, da auch die Konkurrenz am Parallelspieltag erwartungsgemäß Punkte liegen ließ.

Der VfB Friedrichshafen beendet die Verbandsligasaison auf Rang fünf, im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. In der nächsten Hallensaison kommt es zum vereinsinternen Duell mit der zweiten Mannschaft.

VfB Friedrichshafen: Michael Pieper, Mario Müller, David Ressel, Fabian Schmidt-Redlin und Felix Zöller.