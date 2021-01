Faurecia schließt auch Werk in Kennelbach

Der Faurecia-Konzern wird im Laufe des Jahres auch das Werk in Kennelbach schließen. Knapp drei Jahre nach dem Aus des Lindauer Werkes stellt Faurecia damit die Produktion von Zierelementen für Luxusautos in Europa komplett ein. Betroffen sind laut Mitteilung des Konzerns 127 Mitarbeiter. Zu Spitzenzeiten waren in Entwicklung und Produktion allein in Lindau 360 Menschen beschäftigt. Bei der Schließung wechselten im Jahr 2018 noch 160 Mitarbeiter nach Kennelbach. Das Unternehmen begründet die Entscheidung damit, dass in Europa hergestellte Aluminium-Autohersteller inzwischen eher auf Dekor aus Kunststoff, Folie, Lack oder Holz setzen.