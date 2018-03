Faurecia schließt Lindauer Werk

Faurecia Angell-Demmel wird sein Werk in Lindau im Laufe des Jahres schließen. Das bestätigt Unternehmenssprecherin Kirsten Lattewitz. Die Firma hat die Mietverträge zum 1. April des kommenden Jahres gekündigt. Was das für den Gewerbepark auf dem früheren Kunert-Grundstück bedeutet, ist noch unklar.

Ein Großteil der Mitarbeiter aus Lindau sollen bald einen neuen Arbeitsplatz in Vorarlberg erhalten, ergänzt Lattewitz: „Der Standort Kennelbach wird im Laufe des Jahres 2018 große Teile der Produktion von Lindau übernehmen.“ Dafür werde Faurecia Fertigungsmaschinen stufenweise über die Grenze in das etwa zehn Kilometer entfernte Kennelbach verlagern. Das betreffe etwa 160 Arbeitsplätze. „Im kommenden Jahr werden so in Kennelbach 230 Mitarbeiter beschäftigt sein“, schreibt Lattewitz.

Verbliebene Mitarbeiter sollen nach Vorarlberg wechseln

In Lindau waren einmal 360 Mitarbeiter beschäftigt. Laut einem Bericht der „Wirtschaftspresseagentur“ aus Vorarlberg hat das Unternehmen mittels Sozialplan bereits seit zwei Jahren die Zahl der Beschäftigten in Lindau verringert. Die verbliebenen 160 Mitarbeiter sollen nach Kennelbach wechseln. Schon bisher hat Faurecia beide Standorte gemeinsam geführt. In Lindau befanden sich Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Innenraumsystemen, in Kennelbach ist bisher nur eine Produktion angesiedelt. Dort waren vor einem Jahr lediglich etwa 50 Mitarbeiter beschäftigt.

Als Grund gibt Lattewitz an, dass Kunden weniger bestellt haben. Alte Aufträge seien ausgelaufen, es gebe weniger neue Produktionen. Angell-Demmel ist ein Automobilzulieferer, der in Lindau seit Jahren Aluminium-Zierleisten und Dekorelemente für Instrumententafeln, Mittelkonsolen und Türverkleidungen herstellt. 2010 hat das französische Unternehmen Faurecia, das zum Peugeotkonzern gehört, Angell-Demmel gekauft.

Faurecia hatte schon vor einem Jahr bestätigt, dass es Veränderungen in den Niederlassungen Lindau und Kennelbach geben werde. Veränderte Marktbedingungen und starker Preisdruck aus Niedriglohnländern führten dazu, dass die hergebrachte Produktion nicht mehr wettbewerbsfähig sei. „Gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung wurden verschiedene Szenarien diskutiert“, wie das Unternehmen reagieren sollte, berichtet Lattewitz. Faurecia gehört zu den zehn größten Automobilzulieferern der Welt und unterhält in Deutschland bisher 22 Standorte mit etwa 70 Mitarbeitern.

Eigentümer würden aus dem Grundstück gerne ein Wohngebiet machen

In Lindau ergeben sich aus Faurecias Kündigung der gemieteten Räume auf dem früheren Kunert-Grundstück in Zech Gerüchte, was aus dem Gewerbepark werden kann. Stadtrat Max Strauß (BL) hat bereits bei der Stadt angefragt, welche Kenntnisse die Verwaltung hat. OB Gerhard Ecker bestätigte darauf indirekt, dass Grundstückseigentümer bereits vorgesprochen hätten, ob eine Umwandlung der Flächen in ein Wohngebiet denkbar seien. Die Verwaltung habe dazu nicht Stellung bezogen. Eine Umwandlung der Fläche vom Gewerbegebiet in Mischflächen oder gar ein reines Wohngebiet ist Sache des Stadtrates. Gemäß Grundsatzbeschluss kommt ein solcher Beschluss zudem nur unter den Regeln der Sozialgerechten Bodennutzung (Sobon) in Frage, bei der die Stadt einen Teil der Wertsteigerung des Grundstücks abschöpft.