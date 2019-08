Fatma und Ibrahim, die ersten Muslime in Lindau

Die erste Muslima sowie der erste Moslem in Lindau, über die wir gesicherte schriftliche Informationen besitzen, wurden 1690 in Lindau per Taufe vom muslimischen zum evangelisch-christlichen Glauben konvertiert. Sie kamen infolge der Niederlage des osmanisch-türkischen Heeres 1683 vor Wien nach Lindau. Bayerns Kurfürst Max Emanuel hatte 1688 eine große Anzahl osmanischer Gefangener, darunter auch Kinder und Jugendliche, nach München bringen lassen. Von dort kamen Fatma und Ibrahim nach Lindau, wo sie zunächst im städtischen Spital zum Heiligen Geist wohnten.

Diese im Jahre 1237 erstmals schriftlich genannte Lindauer Sozialeinrichtung samt Bank und großem regionalen Grundbesitz besaß in ihrem Ostflügel bis 1798 auch ein Kinderhaus für rund 20 „Spitalwaisenkinder“. Die zuständige „Kinderhausmutter“ wurde jährlich per Eid dazu verpflichtet, die Spitalwaisen auch wirklich „an Körper und Kleidung ungezieferfrei zu halten“ und die Zimmer täglich zu lüften, beziehungsweise mit Wachholderbeeren zu räuchern.

Das Taufregister der Stephanspfarrei Lindau hielt für den 24. Juni 1690, dem christlichen Johannistag, folgendes fest: „Sind die zwo Türckhische Personen in Festo Joh. Baptistäe getaufft. Und der Türckhische Knab, so zuvor Ibraim geheißen: Johannes. Sie aber, die geweste Türckhin, so zuvor Vatman geheißen: Catharina genennt worden.

Gevatter Leuth wahren Herr Leonhard Pfister und H. E. Bernhard Weller. Vaterstell hat verdretten Herr Burgermeister Michael Ranges selber. Mutterstell haben vertretten Fr. Margaretha B. Rangeßin u. Fr. Catharina Kramerin, Ammanin im Spital.“

Zur Verdeutlichung des Vorganges sowie der damals meist intoleranten religiösen Machtverhältnisse, erhielten der bisherigen Ibrahim und Fatma zusätzlich noch den Familiennamen Christ, was eine lange Lindauer Familientradition gleichen Namens begründete. Ergänzende Tauf-Nachrichten enthält teilweise der entsprechende Eintrag in das Ratsprotokoll des Lindauer Rates vom 23. Juni 1690: „Türggentauff, ist von den Herrn Predigern auff morg(en) angeseh(en), nach der Vesper Predigt, alß des Her(rn) Burgermeister Ranges Ibraim so ihn vormals d(er) Leütenant Reichman(n) übergeb(en) alß auch das weibsbild so bei H(errn) Burg(ermeister) Funkh gewes(en) und der Zeit im Spital sich aufhallte, sie hat(ten) beede schon ein und andermal examiniert, und wol geantwortet so daß man Tauff wol vornehm(en) könn(e) alß auf morg(en) Johanis Tag, man laß gescheh(en) weil man es dergestalts angeseh(en).“

Über die dann folgende Lebensgeschichte Fatmas, nun Catharina, fanden sich bisher keine weiteren Informationen. Mehr bekannt ist über jene Fathma Bassa, welche als spätere Gräfin Castell-Remlingen 1755 in Markdorf starb und dort beerdigt wurde, sowie über Maria Elisabetha, welche als „12jähriges Türkenmädchen“ 1691 in Hagnau/Bodensee getauft wurde.

Auch der weitere Lebenslauf des muslimischen Ibrahim, nun der getaufte Lindauer Johannes Christ, ist nur teilweise bekannt. Arbeitsfleiß, zunächst als Diener, ermöglichte ihm einen gesicherten Lebensunterhalt. So konnte er am 26. Januar 1698 sogar Magdalena Aberlin in Reutin heiraten und erhielt im Jahr darauf das Ausbürgerrecht dorthin. Hier wurde er Rebmann (Winzer), heiratete noch zweimal und hatte zusammen mit seinen drei Ehefrauen acht Kinder, von denen aber nur drei das Erwachsenenalter erreichten. Er starb hoch betagt und angesehen 1745. Nachfahren von ihm ließen sich in Streitelsfingen, auf der Reutiner Hasenbank und in Rickenbach nieder. Im dortigen Unterdorf lautete bis in die 1930er-Jahre ein Flurname „Türkengütle“. In Reutin trug das Anwesen Nr. 17 im Oberen Rotmoos in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Namen „Türkengut“. Weiter nördlich gab es den „Türkenacker“ und nochmals weiter nördlich zwischen Motzach und Niederhaus das „Türckenäckerle“. Valentin Christ, einer der Nachfahren von Ibrahim, war beispielsweise 1854 selbständiger Rebmann in Streitelsfingen.