Faszination Mountainbike – DAV Lindau

Seit Ende der 70iger Jahre die Mountainbikewelle aus den USA nach Europa herüberschwappte und nach und nach hier Einzug gehalten hat, ist diese Spielform des Alpinismus nicht mehr wegzudenken und auch weitgehend akzeptiert. Was hat dazu geführt? Der Drang nach Bewegung auf einem Fahrrad, mit eigener Kraft, abseits der normalen Verkehrswege, steckt schon in den Kindern. Über Wurzeln, Absätze, auf verschlungenen Wegen zu surfen, das war schon immer spannend. Diese Wege dann auch noch umweltverträglich mit Gleichgesinnten zu erobern, dabei die Natur hautnah zu erleben, zu respektieren und zu verstehen, auch noch etwas für die Gesundheit, Ausdauer, Beweglichkeit zu tun, Spaß beim Meistern von fahrtechnischen Herausforderungen haben und Ausgleich vom Beruf und Alltag zu finden – das hat schon was. Im DAV Lindau existiert seit vielen Jahren eine Mtb-Community, die viele Facetten des Bikens abdeckt: ob für normale Biker, Alpin-, Bikebergsteiger, Bikeparknutzer, Dirt & Pump, Trial – für Jeden ist etwas dabei. Von Montag bis Freitag findet jeden Tag ein Biketreff in unterschiedlichen Leveln, unter Führung von ausgebildeten Fachübungsleitern statt. Dort finden sich Einsteiger bis zu den Experten der Fahrtechnik wieder. Neu im Programm ist der wöchentliche Biketreff „Rocky Mountain“, der sich speziell an Jugendliche im Alter von 14 – 17 Jahren richtet. Dieser startet ab 26. April. Im vom DAV Lindau geschaffenen Sputnik-Bikepark werden spezielle Techniken, auf extra angelegtem Gelände, vermittelt – https://sputnikpark.de/. Nachdem der Boom nach wie vor anhält, sucht der DAV Lindau Nachwuchs, um junge Mountainbiker/innen zum Fachübungsleiter auszubilden. Insbesondere werden junge Leute gesucht, die das Mtb als ihr liebstes Freizeitbeschäftigungsmittel verstehen und idealerweise sozial beziehungaweise beruflich in Lindau und Umgebung verwurzelt sind. Am Samstag, 23. April, findet im Lindauer Hinterland ganztägig, unter Anleitung von Fachübungsleitern, ein Fahrtechnikkurs für Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen statt. Ziel dieses Kurses ist es, das individuelle Können der Teilnehmer in den Bereichen Bremstechnik, Bergauf-, Bergabfahren und Koordination zu verbessern. Es sind noch Plätze frei. Eine Mitgliedschaft im Alpenverein ist dazu nicht erforderlich. Weitere Infos zu den Mountainbikegruppen und zum Fahrtechnikkurs siehe auch https://alpenverein-lindau.de