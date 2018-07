Fast so viele Badbesucherwie im Vorjahr

Wassernixen freuen sich ebenso über das anhaltend schöne Wetter wie die Bäderbetriebe. Denn in den städtischen Bädern in Oberreitnau und im Eichwald haben die Mitarbeiter fast so viele Badegäste gezählt wie im Vorjahr.

Das Eichwaldbad haben bisher bereits etwa 12 000 Menschen besucht, in Oberreitnau waren es etwa 8400 Badegäste. Damit liegen die zahlen auf dem Niveau des Vorjahres, wie Bäderchef Florian Schneider im Bäderausschuss berichtet hat. Und dies, obwohl die Gäste im Mai noch in großer zahl daheim geblieben sind. Einen Grund weiß Schneider nicht, denn das Wetter sei ähnlich gut wie im Vorjahr gewesen. Doch nun ist er zuversichtlich: Wenn der Sommer schön bleibt, sollen die Bäderbetriebe ähnliche Zahlen und damit gute Einnahmen erreichen. Das Limare hat übrigens bis Ende Mai fast 42 000 Badbesucher und mehr als 7000 Saunagäste gezählt. Das liegt im Rahmen der Erwartungen.