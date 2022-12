Lindau will fast 100 Millionen für das Klima ausgeben

Der Stadtrat hat dem Klimaschutzkonzept in seiner Sitzung einstimmig zugestimmt. Ulrich Schöffel (Bürgerunion) merkte jedoch an, dass man aufpassen müsste nicht zu sagen, es sei „beschlossen“. „Was im Konzept steht, muss sicher noch austariert werden“, sagte er, denn einiges sei so nicht realisierbar. Andere waren enthusiastischer, wie Andreas Reich (Freie Wähler): „Es ist die klare Antwort auf unser selbstgestecktes Ziel der Klimaneutralität.“ Er forderte zudem, dass man öfter als nur ein Mal im Jahr über den Fortschritt reden sollte. Daniel Obermayr und Matthias Kaiser (beide Bunte Liste) ist es wichtig, dass die Bürger beim Konzept mitgezogen werden. „Wir müssen dieses Projekt zu einem Projekt der ganzen Stadt machen“, betonte Obermayr.