„Fasnet on Ice“ in der Lindauer Eissportarena

Die „Fasnet on Ice“, in Kooperation des Fördervereins mit der Narrenzunft Lindau, gibt es auch in diesem Jahr. Am Mittag des 21. Januar geht es los mit der „Kinderfasnet on Ice“, abgerundet wird der Tag mit der „Fasnets Eisdisco“. Der Vorverkauf für beide Veranstaltungen startet am 5. Januar.

Die beiden Vereine entschieden sich, das Angebot auszuweiten und zwei Veranstaltungen daraus zu machen. Die „Kinderfasnet on Ice“ findet von 13 Uhr bis 16 Uhr statt, der Eintritt (ab 4 Jahren) liegt bei drei Euro. Ein Fasnetskrapfen ist dabei im Preis inbegriffen.

Am Samstagabend gibt es dann von 19 Uhr bis 22 Uhr eine etwas längere „Fasnets Eisdisco“. Hier liegt der Eintrittspreise für alle bei sechs Euro. Bei beiden Veranstaltungen können Schlittschuhe zum Preis von fünf Euro geliehen werden.

Die Teilnehmerzahl ist bei beiden Veranstaltungen auf jeweils 450 Personen begrenzt. Die Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf bei folgenden Vorverkaufsstellen: Allianz Freilinger in Bodolz am Rewe-Kreisel, bei Papier Enderlin in Aeschach und auf der Insel, sowie in der Eissportarena zu den regulären Öffnungszeiten. Zu den beiden Veranstaltungen am 21. Januar gelten nur die Eintrittskarten aus dem Vorverkauf, keine Gutscheine oder ähnliches.