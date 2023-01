Fasnet on Ice am 21. Januar in der Lindauer Eissportarena

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem großartigen Erfolg und der nach nur fünf Tagen ausverkauften ersten Veranstaltung im Februar 2022 gibt es die Fasnet on Ice, in Kooperation des Fördervereins mit der Narrenzunft Lindau, auch in diesem Jahr wieder und sogar in größerer und ausgeweiteter Form. Am Mittag des 21. Januar wird es die Kinderfasnet on Ice geben, abgerundet wird der Tag dann abends mit der Fasnet´s Eisdisco. Der Vorverkauf für beide Veranstaltungen startete bereits am 5. Januar 2021.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, war der Narrenzunft Lindau und dem Förderverein der Eissportarena schon da klar, dass man diese Veranstaltung in Kooperation wiederholen möchte, auch wenn es keine Covid-Bestimmungen mehr gibt. Viele Kinder und Erwachsene nahmen dieses Angebot damals an, weshalb die 300 Karten nach nur fünf Tagen im Vorverkauf und somit sieben Tage vor der eigentlichen Veranstaltung ausverkauft waren und in den sozialen Netzwerken in den Lindauer Plattformen heiß gehandelt wurden.

Aus diesem Grund entschieden sich die beiden Vereine das Angebot auszuweiten und zwei Veranstaltungen daraus zu machen. Nachmittags von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr wird es vorrangig für die Kleinsten die „Kinderfasnet on Ice“ geben, wo der Eintritt (ab 4 Jahren) bei 3,00 Euro liegen wird. Ein Fasnetskrapfen ist dabei ebenfalls im Preis inbegriffen. Am Samstagabend gibt es dann von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr eine etwas längere Fasnet´s Eisdisco, bei welcher der Eintrittspreise für alle bei 6,00 Euro liegt. Bei beiden Veranstaltungen können Schlittschuhe zum Preis von 5,00 Euro geliehen werden. Zu diesen beiden Veranstaltungen am 21. Januar gelten nur die Eintrittskarten aus dem Vorverkauf, keine Gutscheine oder ähnliches.

Um allen Gästen schöne und angenehme Veranstaltungen bieten zu können, ist die Teilnehmerzahl bei beiden Veranstaltungen auf jeweils 450 Personen begrenzt. Die Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf bei folgenden Vorverkaufsstellen: Allianz Freilinger in Bodolz am Rewe-Kreisel, bei Papier Enderlin in Aeschach und auf der Insel, sowie in der Eissportarena zu den regulären Öffnungszeiten.

Zur „Fasnet on Ice“ versorgt das Team des Eisstüble die Besucher wie gewohnt mit leckeren Speisen und Getränken.