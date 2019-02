Faschingswagen fängt Feuer

Ein Fastnachtswagen einer Lindauer Zunft hat am frühen Sonntagabend Feuer gefangen. Jedoch konnten „Faschingshexen“ den Brand schnell löschen.

Der Wagen wurde nach einer Faschingsveranstaltung an seinem Verwahrort abgestellt. Dort fing er jedoch wegen eines überhitzten Abzugsrohrs Feuer, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Weil sich noch einige der „Faschingshexen“ in der Nähe des Wagens befanden, wurde der Brand gleich nach seiner Entstehung entdeckt und konnte schnell gelöscht werden. So entstand nur geringer Schaden von etwa 300 Euro, heißt es.

Die Feuerwehr Lindau musste die Decke des Wagens mit einer Kettensäge öffnen, und hat die restlichen Glutnester abgelöscht. Anschließend wurde der Bereich noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert, berichtet die Feuerwehr. Der Wagen wurde dann zur Sicherheit vom Vordach des Gebäudes, unter dem er stand, raus gezogen, damit eventuell das Gebäude nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, berichtet die Feuerwehr.