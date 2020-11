Farbenprächtige Werke von Marc Chagall kommen 2021 nach Lindau

Das Kunstmuseum Lindau präsentiert vom 27. März bis 3. Oktober 2021 unter dem Titel „Marc Chagall – Paradiesische Gärten“ farbenprächtige Werke des MalersMarc Chagall. Die ursprünglich geplante Sonderausstellung „Mythos Natur“ wird voraussichtlich auf das Jahr 2022 verschoben, heißt es in der Pressemitteilung.

Grund für die Kurskorrektur sei die Pandemie. „Die Sorge, dass der internationale Leihverkehr im kommenden Jahr unter Umständen nicht reibungslos verlaufen könnte und dadurch kapitale Werke nicht oder nicht rechtzeitig in Lindau eintreffen könnten, hat uns nach reiflicher Überlegung zu der Entscheidung geführt, die ursprünglich geplante Ausstellung ,Mythos Natur’ voraussichtlich auf das Jahr 2022 zu verschieben. Darauf freuen wir uns“, sagt Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn. Für die Werkschau sind Exponate von Monet, Manet und Renoir aus Japan und Übersee angefragt.

Die Ausstellung, die stattdessen in den Räumen des Kunstmuseums am Inselbahnhof präsentiert wird, verspricht nach Ansicht des Kunstmuseums zu einem weiteren kulturellen Highlight im Bodenseeraum zu werden. Dank der exzellenten Vernetzung von Kurator Professor Roland Doschka sei es gelungen, rund 50 Werke von Marc Chagall für die Sonderausstellung 2021 zu bekommen. Mit seiner unverwechselbaren Bildersprache und der Schönheit seiner Farben prägt Marc Chagall (1887-1985) die Kunst des 20. Jahrhunderts als einer der ganz großen Meister, heißt es weiter.

Im Zentrum der Lindauer Ausstellung stehen Chagalls Illustrationen der antiken Liebesgeschichte „Daphnis und Chloe“ des griechischen Autors Longos. In diesem berühmten lithographischen Zyklus aus 42 Blättern feiere Marc Chagall ein Fest der Farben und der Fantasie. Chagall, der eigens nach Griechenland reiste, um der auf Lesbos angesiedelten Erzählung im südlichen Licht der Ägäis nachzuspüren, erschuf damit einen der bedeutendsten grafischen Zyklen des 20. Jahrhunderts, so das Kunstmuseum. Mit der außergewöhnlichen künstlerischen und technischen Qualität der Lithografien revolutionierte er die hohe Kunst des Steindrucks.

Als Kurator widmet Professor Roland Doschka der Lindauer Schau seine ganze Passion und versammelt neben dem Zyklus weitere bedeutende Original-Werke aus Privatsammlungen und Kunststiftungen. Gleichzeitig kreiert er auf der Gartenschau, die 2021 in Lindau stattfindet, einen Chagall-Garten, in dem Blautöne in allen Variationen blühen und bewundert werden können und schlägt so den perfekten Bogen zur Sonderausstellung.