Farbenfrohe Komplett-Modernisierung am Kopernikusplatz

Blau, rot und grün leuchten die Fassaden schon von Weitem, wenn man auf die modernisierte Wohnanlage Kopernikusplatz 1, 3 und 5 zufährt. Was einst ein verschmutztes Rosa und Hellbraun war, wirkt jetzt frisch, sauber und einladend.

Nicht nur außen ließ die GWG Lindau modernisieren, auch innen haben die zahlreichen Handwerker alles auf den Kopf gestellt. Bisher gab es keine Zentralheizung. Deshalb wurden alle Steigstränge für Wasser und Wärme erneuert, Heizleitungen gelegt und Heizkörper montiert, schreibt die Lindauer Wohnungsgesellschaft in einer Mitteilung.

Die Modernisierung der meisten Bäder erfolgte parallel dazu, ebenso der Einbau von Balkontüren in neun, bisher balkonlosen Wohnungen. Hier lässt die GWG Lindau demnächst neue Balkone anbringen, um den Mietern ein Mehr an Wohnqualität zu bieten. Alle 21 Wohnungseingangstüren wurden durch Türen mit einer höheren Schallschutzklasse ersetzt. Auch dieses Objekt erhält Müll- und Fahrradhäuser für die Mieter.

Trotz Umzugsangeboten blieben fast alle Bewohner während der Umbau- und Modernisierungsarbeiten in ihren Wohnungen. „Das finden wir sehr bemerkens- und bewundernswert“, berichten Annette Wacker und Rita Mattes, die beide für die Maßnahmen verantwortlich sind. „Wir haben Mieter, die schon über 50 Jahre in diesem Objekt wohnen“, so der Geschäftsführer Alexander Mayer. Und ergänzt: „Das zeigt die große Verbundenheit mit ihrem Wohnquartier und der GWG Lindau.“

Wie auch schon bei der Modernisierung der Reutiner Straße 17 werden die Mieten lediglich angepasst und nicht alle anrechenbaren Modernisierungskosten in Höhe von circa 900 000 Euro umgelegt. Mayer ist es wichtig, dass die Mieter auch weiterhin in ihren Wohnungen bleiben und die etwas erhöhte Miete zahlen können. „Auch wir wollen damit die Verbundenheit mit unseren Mietern zeigen“, erklärt er.

Wie immer wäre die Modernisierung nicht so reibungslos über die Bühne gegangen, hätten nicht Handwerker und Mieter an einem Strang gezogen. „Erneut eine gelungene und erfolgreiche Maßnahme, dafür der große Dank an alle“, freut sich auch Oberbürgermeister Ecker.