Fans treffen Anahita Rehbein

Am Samstagabend, 16. Juni, findet die Wahl zur Miss Bodensee 2018 in der Lindauer Inselhalle statt. Los geht es um 20.30 Uhr. In der Jury sitzen Prominente wie Bernd Herzsprung (Schauspieler), Anita Hofmann (Sängerin Geschwister Hofmann), Werner Mang (Bodenseeklinik) und Anahita Rehbein (Miss Germany 2018). An der Abendkasse gibt es noch Karten. Der Eintritt kostet 28 Euro.