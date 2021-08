Familienstreit mit Folgen

In einer Wohnung im Ortsteil Zech ist es am Donnerstag gegen 21.45 Uhr zu einem Streit zwischen drei Brüdern gekommen, teilt die Polizei mit. Im Rahmen der Streitschlichtung kam es dann durch einen 30-jährigen Mann zu Tätlichkeiten gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Er versuchte, mit einem Kopfstoß einen Beamten zu verletzten. Ihm mussten Handschellen angelegt werden. Außerdem war der Mann ziemlich betrunken. Da er auch eine Verletzung an der Hand hatte, wurde er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort beruhigte sich der Mann wieder und konnte entlassen werden.

Grund der Streitigkeit war offensichtlich ein feuchter Boden in der Wohnung. Einer der Brüder rutschte darauf aus und verletzte sich an der Schulter.

Nach dem Einsatz hat sich der Mann bei den eingesetzten Beamten für sein Verhalten entschuldigt.