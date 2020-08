Familienfreundlichkeit stärken

Die FDP-Lindau lädt zum Web-Impuls des Liberalen Mittelstands (LIM) Bodensee-Oberschwaben am Freitag, 28. August, ab 19 Uhr zum Thema „Familienfreundlichkeit im Landkreis“ ein. Mit dabei sein wird der Bundestagsabgeordnete und Sprecher für Familie und Senioren der FDP-Bundestagsfraktion Grigorios Aggelidis.

Schon vor, aber besonders durch Corona, wurden die Familien vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Deshalb hat sich der Kreisverband des Liberalen Mittelstands Bodensee-Oberschwaben in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband der FDP in Lindau zum Ziel gesetzt, die politischen Stellen wie auch die Unternehmen und Privatpersonen dafür zu sensibilisieren und neue Akzente zu setzen, um den Familien das Leben wieder zu erleichtern, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Initiatorin für dieses Thema und Vorsitzende des LIM-Kreisverbandes Nicole Rauscher beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Familienfreundlichkeit, heißt es weiter. Selbst Mutter eines Sohnes und stets berufstätig, erfuhr sie am eigenen Leib, wo die Hindernisse sind und wo man als Alleinerziehende an Grenzen stößt. Umso mehr liegt ihr diese Impulsveranstaltung nun am Herzen. Dabei hofft sie auf einen regen Austausch und einen Anstoß für eine familienfreundliche Initiative.

Die thematische Vertiefung bringt der Bundestagsabgeordnete Grigorios Aggelidis ein mit dem Vortrag „Familien unterstützen – während und nach der Krise“: Krisen wirken oft wie ein Brennglas, heißt es in der Pressemitteilung. So haben die vergangenen Monate auch die Schwächen der Familienpolitik in Deutschland offenbart.

Viele Probleme in der Familieninfrastruktur, die zuvor schon bestanden, wurden offensichtlicher. Diese bestehenden Probleme gilt es anzugehen und die politischen Entscheidungen zu treffen, um für die Zukunft negative Folgen von Krisen jeglicher Art für Familien abzufedern.

Zudem möchte Grigorios Aggelidis auch noch auf das Konzept Kinderchancengeld, Digitalisierung von Familienleistungen sowie Elterngeldreform eingehen.