Familien und Mitbewohner können am Bodensee wieder Boote mieten

Bootsvermietung am Bayerischen Bodensee ab Samstag wieder geöffnet. Das teilt der Verband der Bootsvermieter am Bodensee und Hochrhein (VBBH) jetzt mit. Dann stehen in gewohnten Umfang Tretboote, Ruderboote, Segelboote und auch Motorboote zur Verfügung.

Der VBBH hat hierzu ein Hygiene- und Schutzkonzept erarbeitet, welches vorsieht, dass Kunden aus dem gleichen Hausstand mit Mund-Nasen-Masken auf dem Steg der Bootsvermietungen die Boote inklusive Einweisung übernehmen. Auf dem Boot selbst muss dann keine Maske mehr getragen werden.

Die Boote werden nach Benutzung desinfiziert. Auf dem Bootssteg darf jeweils nur ein Personenkreis stehen, weitere Kunden warten mit Abstand vor dem Steg, bis dieser wieder frei ist. An dem Zugang zum Steg wird ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt, welches vor Betreten des Steges genutzt werden soll. Ein Anlanden in anderen Häfen mit den Booten ist derzeit noch nicht möglich. Die Hinweise sind laut Verbandsmeldung gut sichtbar vor den Bootsvermietungen der Mitgliedsfirmen angebracht.

Der Verbandsvorsitzende des VBBH, Jörg Fischer, sagt: „Wir sind gut vorbereitet, und der Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter ist uns äußerst wichtig.“

Die Kollegen auf der Baden-Württembergischen Seite müssen sich noch etwas gedulden. Sie sollen vor Pfingsten wieder öffnen dürfen, ein genaues Datum wurde jedoch nicht genannt. Darüber zeigt sich der Verbandsvorsitzende verwundert, habe doch Ministerpräsident Söder angekündigt, dass die Lockerungen in enger Abstimmung mit den Nachbarn in Baden-Württemberg erfolgen sollen. Jörg Fischer fordert, dass auch die Bootsvermietungen in Baden-Württemberg zeitnah ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen und fügt hinzu: „wo ist ‚Social Distancing‘ besser als auf dem Wasser möglich?“

Folgende Verbandsmitglieder am Bayerischen Bodensee setzen die Hygiene- und Schutzkonzepte um und öffnen am Samstag:

Bootsvermietung Lindau, Daniel Sandau, Lindau, Kleiner See an der Landtorbrücke

Bootsverleih Hodrius, Andreas Senninger, Kleiner See am Bahndamm

Bootsvermietung Wasserburg, Jörg Fischer, auf der Halbinsel Wasserburg