Familien-Medienmesse: So sollen die Kleinsten mit Handy und Co umgehen

Kinder von heute wachsen im digitalen Zeitalter auf, und nicht selten haben Eltern, Kindereinrichtungen und Schulen ein Problem mit deren Umgang von Handy, Computer, Fernseher und Co. Dass die neuen Medien jedoch auch viel Positives haben, wenn man weiß, welches die guten Seiten sind und wie man diese am besten für sich nutzt, zeigte die Familien-Medienmesse „App jetzt digital?!“. Veranstaltet vom Landratsamt Lindau und den Sprach-Kitas lernten hier zahlreiche Eltern mit ihren Kindern, aber auch Pädagogen so einiges über Medienkompetenz.

„Viele Eltern sind verunsichert und fragen sich, was kann ich machen und was nicht. Hier können sie sich alle nötigen Infos holen“, erklärt Susanne Behrendt. Sie ist Leiterin der Sprach-Kita Villa Engel und damit Mitveranstalterin der Familien Medienmesse. Am Eingang sitzend begrüßt sie jede einzelne Familie, die kommt und drückt ihr schon mal einen Packen Infomaterial in die Hand.

Darin gibt es Tipps für Eltern, wie sich Apps sicher nutzen lassen, welche Fernsehsendungen für Kinder welchen Alters geeignet sind und wie Fernsehsendungen überhaupt auf Kinder wirken, wie das mit dem Datenschutz aussieht, wie Eltern ihren Kindern ein sicheres Medienerlebnis bieten können oder wie sich aufreibende Streitereien wegen des Medienkonsums von Anfang an vermeiden lassen.

Eine Vielzahl von Broschüren, aber auch Handzettel, auf denen die Sprach-Kitas das Nötigste extra kurz und prägnant noch einmal selbst zusammengestellt haben, ergänzen das Angebot. Wissenswertes etwa über Mediennutzungszeiten, Listen mit wertvollen Links und Webseiten, mit sicheren Apps, Spielen und Podcasts, oder Tipps, wie sich Handys sicher einstellen lassen. Nicht nur als Pädagogin ist Susanne Behrendt die Medienerziehung wichtig. Sie ist selbst Mutter und Großmutter und weiß, dass nicht nur ein Zuviel an digitalen Medien schädlich sein kann, sondern auch jedes falsche Bild und es deshalb gilt, mit klaren Empfehlungen den Eltern darüber Orientierung zu geben, was sinnvoller Medienkonsum ist und wo es schwierig wird.

„Wir wollen die neuen Medien nicht verteufeln,“ pflichtet ihr Barbara Schmidt, Fachberaterin der Sprach-Kitas im Landratsamt Lindau bei, und auch sie betont, dass es in dieser digitalen Welt ganz einfach gilt, die Kinder zu betreuen. Zudem ruft sie ins Bewusstsein: „Medien sind Werkzeuge, aber sie sind kein Ersatz für Beziehungen“, und nennt als Beispiel, dass die Eltern und nicht der Fernseher oder Alexa die Gute-Nacht-Geschichte erzählen sollen.

„Das ist besonders in der heutigen Zeit wichtig, wo viele Kinder mit einem Jahr in die Fremdbetreuung geschickt werden“, erklärt Susanne Behrendt und schlägt vor, die Medien gemeinsam zu nutzen, wenn es nicht ohne geht. „Denn das passiert dann auf einer Beziehungsebene.“

Gemeinsam nutzen die Eltern und Kinder die zahlreichen Angebote der Familienmesse zumindest an diesem Tag. So sitzen vier Kinder ganz gebannt vor einem großen Fernseher. Was läuft? Ein Film, den Kindergartenkinder selbst gedreht haben. Zu sehen sind die Kinder, wie sie mit Bauklötzen ein Gehege aufbauen. Auf einem Haufen liegen Tiere verschiedenster Gattungen. Dazu entwickeln die Mädchen eine Geschichte, die sie während des Spiels erzählen. „Wenn ihr wollt, könnt ihr heute auch so einen Film drehen“, bietet Barbara Schmidt den Kindern an. Doch die wollen erst mal gucken.

An einem anderen Stand sind lauter Bilderbücher ausgestellt, dazwischen Tablets und Handys. Wie das zusammenpasst? Die neunjährige Lisa und ihre zehnjährige Freundin Minou machen es vor. Von der Literaturpädagogin Christine Wörsching lässt sich Lisa ein Handy aktivieren, das in eine Pappbrille gesteckt wird, die Lisa aufsetzt. „Da sieht man eine 3 D-Welt, die so aussieht, als wäre es eine echte Welt“, erklärt Minou während sie im dazugehörigen Weltraumbuch blättert. Christine Wörsching bestätigt, dass Buch und Medium zusammengehören und das Erleben intensiver machen. Gleichzeitig führen die kleinen Filme, die viele Verlage anbieten, zu den Büchern hin und machen neugierig auf die ganze Geschichte. „Kinder wachsen in der digitalen Welt auf, und sie sehen auch bei uns, dass wir die Medien nutzen. Sie ihnen ständig zu verbieten ist nicht gut“, ist sich die Literaturpädagogin sicher und plädiert dafür, die Kinder bewusst heranzuführen, in dem Sinne: „Ihr dürft das nutzen, aber ich bin es, der sagt wie und was genutzt wird.“

Dagegen ist Sandra Dalferth skeptisch, ob es diese digitale Form des Lustmachens tatsächlich braucht. Ihre zweieinhalbjährige Tochter Rosalie blättert auch ohne ein Filmchen im Löwenbuch.

„Wir sind relativ streng, was die Mediennutzung angeht“, sagt die Mutter aus Roggenzell und erzählt, dass ihr fünfjähriger Sohn nur sehr selten mal einen Film im Fernsehen anschauen darf.

„Aber wir merken, dass das Handy der Eltern immer interessanter wird“, gibt sie zu und erklärt, dass sie eben deshalb zur Medienmesse gekommen sind. Nachdem sie allerdings einen der angebotenen Vorträge gehört hat, fühlt sie sich bestätigt und ihr Fazit lautet: „Dass so kleine Kinder noch einzugrenzen sind, weil sie vor dem Grundschulalter geistig überfordert sind.“

Doch nicht nur die Familie Dalferth hat an diesem Tag etwas gelernt, sondern auch ein kleiner Junge, der am TipToi-Stand alle möglichen Spiele ausprobiert: Er ist ist nicht bereit der LZ ein Interview zu geben und er verbittet sich ausdrücklich, dass sein Foto in der Zeitung erscheint.