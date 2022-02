Familien im Spagat zwischen Corona-Regeln und Bedarf an Kontakten

Das zeichnet das Lindauer Familienzentrum Minimaxi aus: Dass Eltern dort ohne große Hürden Kontakte knüpfen, sich austauschen und beispielsweise Erziehen „lernen“ können. Doch wie funktioniert das, wenn aufgrund der Corona-Pandemie seit fast zwei Jahren kaum noch engere Kontakte möglich sind?

„Ja, eigentlich lebt unser Minimaxi von Kontakten, von absolut niederschwelligen Angeboten, vom Miteinander der Familien.“ Katrin Höferlin, selbst Mutter, kennt das Lindauer Familienzentrum seit seinen Anfangstagen. Sie hat früher im Vorstand mitgewirkt, ist nun seit Jahren Geschäftsführerin des Minimaxi.

Der Ort für quirligen Alltag

Sie liebt den quirligen Alltag im Gebäude zwischen altem Reutiner Rathaus und Grundschule. Wo Kleinkinder in der Krippe umsorgt werden, Fachleute Kurse und Ehrenamtliche Treffs anbieten, sich Eltern unkompliziert Hilfe holen oder einfach bei Kaffee oder Mittagessen zum Erfahrungsaustausch treffen können.

Vieles von dem, was den Alltag von Minimaxi ausgemacht hat, ist mit dem Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren schlagartig verstummt. Erst Lockdown, dann teils scharfe Kontaktbeschränkungen bremsten die Arbeit im Familienzentrum aus. „Teilweise durften sich ja höchstens zwei Elternteile draußen zum gemeinsamen Kinderwagen-Schieben treffen“, blickt die Geschäftsführerin zurück. Das habe die Vereins- und Familienarbeit schon erschwert.

Das Minimaxi lebt weiter.

Aber: „Das Minimaxi lebt weiter“, betont Katrin Höferlin am Telefon. Man spürt ihr Schmunzeln. Denn Hürden gehören eben auch zum Alltag des Minimaxi, seit es vor über zwei Jahrzehnten von engagierten Eltern gegründet worden ist. Ist es früher vor allem der Kampf ums Geld, ums finanzielle Überleben gewesen, so bildet nun die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen eine Hürde. Eine, die Familien mit teilweise viel Fantasie zu überwinden versuchen.

So hat sich das Minimaxi im zurückliegenden zweiten Pandemie-Jahr verstärkt digital aufgestellt. Höferlin schildert, wie die Eltern älterer Kinder ihre regelmäßigen Treffs über abendliche Videokonferenzen fortgesetzt haben. „Diese Online-Treffs wurden ganz gut angenommen“, hat Höferlin miterlebt.

Erfahrungsaustausch im Sandkasten

Andere Familien mit jüngeren Kindern hätten – weil ihr Nachwuchs unter den Corona-Kontaktbeschränkungen leidet, seine Spielkameraden vermisst – ihre Treffs unter freien Himmel verlegt. Sie haben sich nach Höferlins Worten „in Absprache mit der Stadt“ auf öffentlichen Spielplätzen getroffen. Die dem Krabbelalter entwachsenen „Schlumpfis“ sind montagnachmittags mit ihren Eltern in den Minimaxi-Garten ausgewichen – weil zu der Zeit die Buben und Mädchen aus den beiden Minimaxi-Krippen bereits aus dem Haus sind. „So haben wir vermieden, dass sich zu viele hier bei uns über den Weg laufen“, schildert Höferlin.

Wir haben in den zurückliegenden knapp zwei Jahren noch keinen Corona-Fall im Haus gehabt.

Corona bedeutet fürs Minimaxi-Team in etlichen Bereichen Mehrarbeit. So dürfen die Eltern der Krippenkinder nicht mehr ins Haus, müssen ihren Nachwuchs vor der Tür übergeben. „Dann müssen die Erzieherinnen die Kleinen zusätzlich aus- und später wieder anziehen.“ Andererseits ist Höferlin auch auf einen Punkt stolz: „Wir haben in den zurückliegenden knapp zwei Jahren noch keinen Corona-Fall im Haus gehabt.“

Draußen wieder sichtbarer werden

Klar ist: Zum „Normalbetrieb“ wird das Familienzentrum auf absehbare Zeit noch nicht zurückkehren können. Kurse fallen aus, das Familiencafé ist nur sehr selten offen. Alternativ rollt ein Minimaxi-Bollerwagen mit Kaffee und Kuchen auf Spielplätze. Ihre Kaffeebecher bringen die Familien selbst mit. „Damit werden wir, also das Minimaxi, auch draußen wieder sichtbarer“, was die Geschäftsführerin für wichtig hält.

Denn es rufen zwar immer noch zahlreiche Neu-Lindauer im Familienzentrum an, in der Hoffnung, an ihrem neuen Wohnort so einfacher neue Kontakte knüpfen zu können. Doch insgesamt ist die Zahl der Minimaxi-Mitgliedsfamilien in den vergangenen zwei Jahren spürbar geschrumpft: Waren es vor der Pandemie noch knapp 250, so gibt es jetzt nur noch gut 200 Vereinsmitglieder, berichtet Höferlin. Was natürlich auch bedeute, dass weniger ehrenamtliche Arbeit möglich ist.

Pläne fürs dritte Pandemie-Jahr

Im Lauf des Februar wollen die Verantwortlichen des Minimaxi erörtern, wie Arbeit und Alltag im Lindauer Familienzentrum im dritten Pandemie-Jahr aussehen könnten. Die Krippe läuft, einige Treffs auch. Koch Martin Lang hat sich daran gewöhnt, täglich nicht nur für die Krippe, sondern auf Voranmeldung auch bis zu 20 Essen für Familien zuzubereiten, die sich das Mittagsmenü im eigenen Geschirr am Küchenfenster abholen. Zudem ist das Familienzentrum nun Träger der offenen Ganztagsbetreuung in der benachbarten Grundschule: „Das hat unsere Mitarbeiterzahl auf einen Schlag um die Hälfte auf rund 30 erhöht“, fügt die Geschäftsführerin an.

Wir brauchen aber wieder mehr Kontakte,

ist Höferlin überzeugt. Und dabei hat sie „das zweite Standbein“ neben der Krippe im Blick: „Wir wollen den Familien Erziehungskompetenz vermitteln“, wie es Höferlin formuliert. „Deshalb hoffe ich inständig, dass in absehbarer Zeit wieder mehr möglich sein wird.“

Wann das sein wird, kann angesichts der aktuellen Corona-Situation niemand sagen. Aber ein Datum steht schon dick in Katrin Höferlins Kalender: Am 21. Mai würde das Minimaxi gerne wieder ein richtiges Familienfest feiern.