Familie Steingässer ist auf den Spuren der Welt von morgen

Die Multivisionsreportage „Die Welt von morgen – Eine Familie auf den Spuren des Klimawandels“ ist am Donnerstag, 13. Oktober, im Sparkassensaal Lindau zu erleben. Die Veranstaltung im Rahmen von Dia-Kultur des Deutschen Alpenvereins, Sektion Lindau, beginnt um 20 Uhr.

In der Pressemitteilung zu der Veranstaltung heißt es: „Für den Fotografen Jens und die Ethnologin Jana Steingässer steht fest: Wer mit eigenen Augen unseren einzigartigen Planeten gesehen hat, weiß ihn zu schätzen. In Etappen bereisen sie mit ihren vier Kindern die Welt. In Ostgrönland fahren sie mit Inuit auf Hundeschlitten zu den Siedlungen am Inlandeis, begleiten Rentierhirten in die Bergwelt Lapplands und lernen in der Kalahari, warum die Faszination der Natur oft im Verborgenen steckt. In Australien treffen sie auf philosophierende Farmer und tatkräftige Zukunftsgestalter, erleben in Marokko, wie Wüsten die Menschen in ihre Schranken weisen und überqueren mit Kinderwägen die Alpen: zu Fuß zum Pizza-Essen nach Italien.“ Karten gibt es im Vorverkauf im Lindaupark und in der Geschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins, Sektion Lindau.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.reiselabor.de. (lz)