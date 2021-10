Familie mit vier Kindern wird in Nacht- und Nebelaktion nach Russland abgeschoben

50000 Tschetschenen in Deutschland

Nach Schätzungen leben in Deutschland rund 50000 Tschetschenen (Tagesschau). Sie machen einen Großteil der Flüchtlinge aus Russland aus. Tschetschenien ist eine autonome Republik in Russland, die im Nordkaukasus liegt. Nach dem Ende der Sowjetunion war die Republik Tschetschenien Schauplatz von zwei Kriegen zwischen teils islamistischen Separatisten und der russischen Zentralregierung. Der zweite Tschetschenienkrieg endete im April 2009, am Ende verblieb Tschetschenien im russischen Staatsverband. Internationale Beobachter und Mitglieder von Menschenrechtsorganisationen melden immer wieder schwere Menschenrechtsverletzungen an der tschetschenischen und russischen Zivilbevölkerung.