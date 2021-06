Falsche Spendensammler in Oberreitnau

Eine Anwohnerin aus Oberreitnau hat der Lindauer Polizei am Dienstagnachmittag mitgeteilt, dass am Tag zuvor Spendensammler in Oberreitnau unterwegs waren und angeblich für eine Gehörlosenvereinigung Spenden sammelten. Als die Mitteilerin die beiden Personen mit Gebärdensprache ansprach, entfernten sich beide. Später wurde an einem Parkplatz ein Klemmbrett mit einem gefälschten Schreiben einer Gehörlosenorganisation aufgefunden.

Daraus ergaben sich laut Polizei Hinweise, dass schon einige Personen Geldbeträge zwischen 20 und 30 Euro ausgehändigt hatten. Die beiden Personen wurden wie folgt beschrieben: Sie sind männlich, etwa Mitte 20 und trugen eine schwarze Daunenweste sowie strähniges schwarzes Haar. Die Frau ist ebenfalls Mitte 20 und war mit einem pinken Oberteil bekleidet.

Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Lindau unter der Nummer 08382/9100 in Verbindung zu setzen.