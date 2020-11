Falsche Polizisten rufen wieder an

Sogenannte „falsche Polizeibeamte“ haben am Montagnachmittag bis in die späten Abendstunden wieder verstärkt bei mindestens sechs Bürgern in Lindau und Weißensberg angerufen.

Mit den Worten „Hier ist die Polizei“ versuchten die Anrufer die Bürger zu Angaben zu Vermögenswerten beziehungsweise ihrem aktuellen Lebensverhältnissen zu machen, schreibt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in seinem Pressebericht. Unter anderem seien die Bürger gefragt worden, ob sie alleine zu Hause sind oder ob noch Angehörige anwesend sind. Außerdem sei wieder die bekannte Geschichte erzählt worden, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden oder dass es zu einem Raubüberfall gekommen und die Täter auf der Flucht seien. Mit einem weiteren Einbruch beim Angerufenen sei zu rechnen, sagten die angeblichen Polizisten.

Da allen angerufenen Bürgern die Masche bekannt war, legten diese nach kurzer Zeit wieder auf. Die Polizei weist nochmals darauf hin, am Telefon keine Angaben zu Vermögen und persönlichen Lebensverhältnissen zu machen und dass die richtige Polizei niemals anruft, und solche Fragen stellt.