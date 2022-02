Falsche Polizisten rufen verstärkt im Kreis Lindau an

Insgesamt 14-mal haben am Mittwoch, zwischen 12 und 23.55 Uhr sogenannte falsche Polizeibeamte in Lindau, Bodolz, Wasserburg und Sigmarszell angerufen und erzählten die bereits bekannte Geschichte. Danach seien Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen, und es sollen alle Wertsachen in Sicherheit gebracht werden. Ein Einbruch würde unmittelbar bevorstehen, die Polizei würde vorbeikommen und Bargeld und sonstige Wertsachen in Empfang nehmen.

Laut Pressemitteilung gaben sich die Anrufer als Beamte der ortsansässige Kriminalpolizei oder vom Betrugsdezernat aus. Es wurde die Namen Herr Ackermann, Herr Sauer, Herr Hagen Frau Stein genannt. Alle angerufenen Senioren im Alter von 60 bis 96 Jahren erkannten den Betrugsversuch, legten den Hörer auf und verständigten die Polizei in Lindau. Zu einem Schaden kam es nicht.

Die Polizei weißt nochmals darauf hin, dass Bürger niemals von der Polizei angerufen werden und nach vorhandenen Barmittel, Geld, Schmuck oder sonstigen Wertsachen fragt. Es käme auch keine Polizei vorbei und nehme die Sachen in Verwahrung.