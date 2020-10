Falsche Polizisten am Telefon

Zu insgesamt 14 Anrufen von falschen Kripo- und Polizeibeamten ist es laut Polizeibericht von Freitagabend, 20.30 Uhr bis Samstagnachmittag, 17 Uhr in Lindau gekommen. Die männlichen Anrufer gaben sich als Beamte der hiesigen Kriminalpolizei und der Kripo Friedrichshafen aus und gaben an, dass es im Umfeld der Angerufenen zu Einbrüchen gekommen sei und man Türen und Fenster besonders sichern solle. In einigen Fällen wurde auch nach Bargeld und Goldschmuck gefragt. Alle Angerufenen erkannten jedoch die Betrugsmasche und legten schnell wieder auf.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West weist darauf hin, dass die Polizei niemals bei den Bürgern anruft und Fragen nach Geld oder Vermögen stellt. Bei solchen Anrufen empfiehlt die Polizei, umgehend aufzulegen und die örtliche Polizei oder die Einsatzzentrale unter der Notrufnummer 110 zu verständigen.