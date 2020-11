Falsche Polizeibeamte rufen Dame in Lindau an

Wieder haben sogenannte falsche Polizeibeamte am Dienstag versucht, bei einer Lindauer Bürgerin an Bargeld oder Erspartes zu gelangen. Unter der Aufrechterhaltung einer Legende, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und eine Diebesbande unterwegs sei, wurde die Dame nach Bargeld und Schmuck gefragt, heißt es im Bericht der Polizei. Da der Trick der Dame jedoch bekannt war, beendete sie das Gespräch, ohne mit dem angeblichen Polizeibeamten weiter zu sprechen. Zu einem Schaden kam es nicht.