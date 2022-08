Falsche Polizeibeamte rufen an

Wieder haben sogenannte falsche Polizeibeamte versucht, an Bargeld oder Wertgegenstände von potenziellen Opfern zu gelangen. So auch am vergangenen Montagabend gegen 20.50 Uhr. Eine 63-jährige Frau wurde gleich von zwei falschen Polizeibeamten angerufen. Einmal von einem Herrn Schäfer und einem Herrn Winter. Beide erkundigten sich nach Wertsachen und Bargeld in der Wohnung. Da der 63-Jährigen die Masche bekannt war, legte sie gleich wieder auf und verständigte die richtige Polizei, heißt es in der Mitteilung der Polizei.