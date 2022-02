Falsche Polizeibeamte rufen an

Zwei Frauen im Alter von 85 und 75 Jahren aus Lindau wurden am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr und Dienstagabend gegen 21.45 Uhr von sogenannten falschen Polizeibeamten angerufen, teilt die Polizei mit. Die Anrufer gaben sich als Kripobeamte aus und erzählten eine Geschichte über die Einbrecherbande, die in der Nachbarschaft festgenommen wurde und dass ein Einbruch bei den beiden Damen bevorstehen würde. Zur Sicherung ihrer Wertsachen würde die Polizei vorbeikommen und die Wertsachen in Sicherheit bringen. Beiden Damen war die Masche bekannt, sie beendeten ohne weitere Angaben das Gespräch, legten auf und verständigten die Polizeiinspektion Lindau. Alles richtig gemacht, meint die Polizei.