In jüngster Zeit häufen sich die Anrufe von Telefonbetrügern und falschen Behördenmitarbeitern. So auch am Montag gegen 14 Uhr: Gleich zwei angebliche Mitarbeiter des Amtsgerichts Lindau meldeten sich bei einer 86-jährigen Rentnerin und gaben an, dass sie zwei offene Rechnungen in Höhe von 2200 Euro zu bezahlen hätte. Dies kam der 86-Jährigen jedoch äußerst verdächtig vor und sie informierte dann die richtige Polizei.