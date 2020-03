Faisal Kawusi kommt in Inselhalle

Der Comedian Faisal Kawusi gastiert am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr in der Lindauer Inselhalle. Der gebürtige Afghane ist laut Veranstalter mittlerweile eine feste Grpöße im deutschen Comedy-Himmel und ist dem einen oder anderen von seiner TV-Show bei SAT1 bekannt. Er nimmt in „Anarchie“ laut Pressemitteilung kein Blatt vor den Mund und setzt sich auf charmante Art und Weise mit Dingen auseinander, die er tagtäglich erlebt. Er erzählt auch anschaulich von zahlreichen Vorurteilen aus dme Alltag eines Afghanen in Deutschland, mit denen er konfrontiert wird.