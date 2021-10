Fairbusiness & Nachhaltiges Arbeiten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Fairbusiness“ ist mittlerweile in aller Munde, man möchte fast sagen ein Modewort. Genauso ergeht es einem bei dem Wort „Nachhaltigkeit“. Alles muss heutzutage „ganzheitlich“ und „nachhaltig“ sein! Aber was steckt konkret hinter diesen Begriffen? Und wie kann man sie auf die Ebene einer Einrichtung herunterbrechen?

Die Sozialstation Lindau wollte es wissen und hat am Fairbusiness-Programm der Seenergien GmbH teilgenommen. Die Firma unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeit und ihr ethisches Handeln zu überprüfen und zu verbessern – basierend auf den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung.

„Am Anfang war es für uns schwer vorstellbar, was wir als Dienstleistungsunternehmen zu den 17 Nachhaltigkeitszielen beitragen könnten. Man denkt da ja zuerst an das produzierende Gewerbe, allen voran die Autoindustrie. Wir hatten uns selbst noch nie mit dem Thema befasst, bis das spannende Angebot durch die Seenergien GmbH kam“, erzählt Pflegedienstleiter Peter Kleiner.

Das Arbeitsteam bestand aus zwei Pflegemitarbeitern, dem Pflegedienstleiter und dem Geschäftsführer der Einrichtung. Der erste Schritt war, aus den 17 Zielen die für die Einrichtung neun wichtigsten Ziele zu wählen. Der zweite Schritt bestand darin, bei diesen ausgewählten Zielen eine Bestandsaufnahme zu machen.

Wie die Auseinandersetzung mit den einzelnen Zielen vor sich geht, zeigt sich anschaulich an dem gewählten Ziel „Gesundheit und Wohlergehen“. Hier zeigte sich relativ schnell, dass die Nachhaltigkeit darin besteht, dass Mitarbeiter sich im Betrieb wohl fühlen und so arbeiten können, dass keine Burnout Situationen entstehen. Hier tragen vor allem flexible Arbeitszeitmodelle dazu bei, die persönliche und familiäre Situation des Mitarbeiters und die Anforderungen des Berufs unter einen Hut zu bringen. Auch der geeignete Umgang mit persönlichen und beruflichen Krisen, die es praktisch in jedem Berufsleben gibt, tragen dazu bei, den Mitarbeiter in dieser prekären Situation „über die Runden zu bringen“.

„Wir können nicht alle unsere bestehenden Betriebsabläufe von heute auf morgen ändern, jedoch hat uns die Teilnahme am Fairbusiness-Workshop geholfen, sinnvolle Lösungen für die Zukunft zu suchen und zu finden. Die Hilfestellung durch die Mitarbeiter von Seenergien war hier sehr wichtig, und hat uns an Hand von Beispielen gezeigt, die richtigen Antworten zu bekommen“, führt Herr Kleiner weiter aus.