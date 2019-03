Fahrzeug im „Toten Winkel“

Zu einem Zusammenstoß ist es am Mittwochabend auf der A96 gekommen. Ein 57-jähriger Autofahrer wollte an der Anschlussstelle Lindau auf die Autobahn fahren und wollte bei langsamen Kolonnenverkehr vom Beschleunigungsstreifen nach links auf die durchgehende Fahrbahn wechseln. Dabei setzte er sich jedoch so knapp vor einen Lkw, dass dieser den Wagen wegen des toten Winkels überhaupt nicht sehen konnte. Darum kam es zu einem Streifzusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 2000 Euro.