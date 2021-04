Fahrzeug brennt total aus

Am späten Freitagnachmittag geriet ein Pkw von Waldbesitzern in Brand. Zwei Personen wollten in einem Jungwald Heu als Nährboden für die Jungbäume auslegen. Das Fahrzeuggespann, bestehend aus Pkw und Anhänger, fuhr sich im matschigen Boden fest, weshalb der Anhänger abgekoppelt wurde. Durch das ständige Durchdrehen der Reifen in der Wiese, geriet das Heu in Brand. Mit einem Traktor zogen die beiden den Wagen aus dem Wald heraus, als sie bemerkten, dass dieser auch bereits Feuer gefangen hatte. Der Pkw brannte – trotz alarmierter Feuerwehr – vollständig aus.